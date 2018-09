Vợ Wayne Bridge ốm nghén nặng

Người đẹp Frankie Sandford vui mừng thông báo tin mang bầu em bé thứ hai nhưng cũng chia sẻ về việc bị ốm nghén mệt mỏi.

Bà xã cựu hậu vệ tuyển Anh tiết lộ tin vui trong chương trình The One Show của đài BBC, đồng thời cũng thông báo rằng không thể tham dự chuyến đi tour khắp nước Anh quảng bá chương trình khiêu vũ trên truyền hình Strictly Come Dancing vì ốm nghén nặng. Frankie đang mang bầu những tháng đầu và sẽ sinh em bé vào cuối năm nay. Đây là em bé thứ hai của cặp đôi, Parker, cậu nhóc đầu lòng của họ sắp được một tuổi rưỡi.

Wayne Bridge và bà xã tóc tém chuẩn bị có em bé thứ hai. Ảnh: Mirror.

Theo Mirror, vợ yêu của Bridge mắc chứng ốm nghén giống hệt Công nương Kate Middleton hồi mới phát hiện có bầu. Vợ Hoàng tử William đang mang thai em bé thứ hai và sẽ sinh con vào tháng 4 tới.

Trên Twitter, nữ ca sĩ cá tính phấn khích nên liên tục viết tweet: "Rất vui khi thông báo rằng Wayne và tôi sẽ đón em bé thứ hai vào cuối năm nay. Chúng tôi háo hức khi Parker có thêm một cậu em hoặc một cô em nữa. Đáng buồn là tôi không khỏe lắm nên không thể tham dự tour quảng bá chương trình khiêu vũ trên truyền hình được. Tôi rất tiếc vì đã rất mong chờ được đi".

Người đẹp 25 tuổi chia sẻ thêm: "Tôi đang bầu ở giai đoạn đầu và hai vợ chồng vô cùng hạnh phúc. Chắc chắn Parker sẽ là một ông anh tuyệt vời. Mặc dù đây là thời gian rất tuyệt với gia đình nhưng vì lý do sức khỏe, tôi không thể tham gia cùng mọi người. Tôi luốn lắm. Cảm ơn tất cả những lời chúc, tin nhắn đáng yêu mà mọi người gửi đến chúng tôi".

Vợ chồng cựu sao Anh hạnh phúc ngắm nhìn cậu con trai đầu lòng kháu khỉnh. Ảnh: Instagram.

Tháng trước, giọng ca của nhóm The Saturdays cũng thổ lộ rằng hai vợ chồng rất thích có thêm con. "Tôi muốn Parker có thêm em gái hoặc em trai, chúng gần tuổi nhau sẽ rất thú vị. Wayne cũng háo hức làm bố lần nữa vì Parker không còn là một em bé sơ sinh nữa. Tôi cũng không muốn để quá lâu mới đẻ tiếp", Frankie cho biết.

Hoàng Trang