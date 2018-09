Võ sĩ taekwondo nóng bỏng tỏa sáng trên màn bạc

Katheryn Winnick, 37 tuổi, là nữ diễn viên gốc Ukraina được nhiều người biết đến ở Canada qua các bộ phim như và kịch truyền hình như Amusement (2008), Bones (2010), A Glimpse Inside the Mind of Charles Swan III (2012), The Art of the Steal (2013) hay Vikings (2013 - nay)...Trước khi bén duyên nghiệp điện ảnh, Katheryn từng là một VĐV võ thuật.