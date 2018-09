Võ sĩ gốc Việt tung cước liên hoàn hạ nhà vô địch Trung Quốc

Martin Nguyen giành chiến thắng thuyết phục trước đối thủ Li Kai Wen bằng knock-out kỹ thuật.

Martin Nguyen thoải mái tung những cú đấm liên hoàn vào đầu đối thủ Trung Quốc. Ảnh: Sherdog.

Cuộc so tài giữa Martin Nguyen và Li Kai Wen diễn ra tại sự kiện One Championship 41 - Global Rivals. Trước trận, Li Kai Wen là nhà vô địch MMA Trung Quốc sau khi đánh bại võ sĩ Yang Sen ở sự kiện One Championship 37 - Dynasty of Champions 5.

Ở những giây đầu tiên, Martin Nguyen gặp không ít khó khăn trước sự chủ động của Li Kai Wen. Tuy nhiên chỉ khoảng một phút sau, thế trận đổi chiều khi võ sĩ người Australia gốc Việt lấy lại được sự tập trung. Martin liên tiếp tấn công đối thủ Trung Quốc bằng những đòn vật cùng những cú đá rất mạnh.

Martin thậm chí còn đè được Li Kai Wen ra sàn rồi ngồi lên lưng, thoải mái tung ra những cú đấm liên hoàn vào đầu đối thủ. Trước tình thế này, trọng tài phải lao vào can thiệp, xử Martin Nguyễn thắng knock-out.