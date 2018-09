Vợ, người yêu tuyển thủ Anh quyết đến Nga dù nguy hiểm

Không ít WAGs quyết tâm sát cánh cùng chồng và bạn trai trong chiến dịch World Cup 2018.

"Liên đoàn bóng đá Anh thường hoạt động như một đại lý du lịch trước các giải đấu, giúp WAGs tổ chức đi lại, chỗ ở và an ninh", tờ The Sun cho biết. Tuy nhiên tại World Cup 2018 năm nay, dịch vụ tương tự không được cung cấp.

"An ninh là mối quan tâm chính. Khách sạn và việc đi lại có thể được sắp xếp dễ dàng nhưng đảm bảo cho người nhà và gia đình tuyển thủ an toàn là vấn đề lớn", nguồn tin hé lộ.

Nhiều công ty an ninh Anh cũng khẳng định không cung cấp dịch vụ bảo vệ ở Nga trong điều kiện hiện tại. Nguy cơ mất an toàn dịp World Cup 2018 đang được báo động. Theo đó, "doanh nghiệp an ninh Nga cho biết vệ sĩ không có súng là điều vô nghĩa. Kể cả sở hữu súng cũng chưa chắc đủ".

Bất chấp tình hình căng thẳng, bạn gái của Dele Alli - người mẫu Ruby Mae, vợ của Jamie Vardy Rebekah và "nửa kia" của Smalling là Sam Cooke vẫn dự kiến có mặt để chứng kiến những trận đấu của tuyển Anh. Thậm chí, một nơi ở tại Saint Petersburg - cách khách sạn của đội tuyển Anh khoảng 50 km - được cho là được các WAGs lựa chọn.

Căng thẳng về an ninh xảy ra sau khi Sergei Skripal - cựu điệp viên Nga và con gái Yulia bị đầu độc ở Salisbury.