Vợ Morata làm thân với hai 'bà hoàng' WAGs

Alice Campello có sự khởi đầu tốt đẹp ở London với sự giúp đỡ hòa nhập của bạn gái Fabregas Daniella Semaan.

Messi và Fabregas duy trì tình bạn bền chặt dù tiền vệ Tây Ban Nha chia tay Barca để tới khoác áo Chelsea. Mối quan hệ tốt đẹp của cặp đôi "chuyển đến" hai người tình Antonella Roccuzzo (vợ Messi) và Daniella Semaan (bạn gái Fabregas).

Bộ ba WAGs quyến rũ và quyền lực. Ảnh: NS.

Mùa hè vừa qua, hai gia đình cùng vợ chồng Suarez có kỳ nghỉ cùng nhau ấn tượng. Thỉnh thoảng, Antonella Roccuzzo và Daniella Semaan cũng hẹn hò gặp nhau ở Barcelona hay London. Sự thân thiết của hai WAGs quyền lực khiến các fan gọi hai người là hai "bà hoàng" của làng bóng thế giới.

Gần đây, bạn gái Fabregas - Daniella Semaan sớm có mối quan hệ tốt đẹp với Alice Campello - vợ tân binh Chelsea Morata. Ở đội bóng thành London, tiền vệ kỳ cựu hợp tính tiền đạo đồng hương Morata.

Mới đây, bộ ba WAGs vừa có lần gặp gỡ ở London nhân chuyến du hí của Antonella Roccuzzo tới tham dự Gala trao giải The Best của FIFA ở thủ đô nước Anh. Daniella Semaan đăng tải ba người vui vẻ bên nhau trên trang cá nhân. Bạn gái Fabregas là "chủ nhà" tiếp đón Antonella Roccuzzo, cô cũng là người giúp Alice Campello sớm thích nghi với cuộc sống mới ở xứ sở sương mù.

Ở sự kiện trao giải The Best, Messi chỉ xếp thứ hai ở phần bình chọn cầu thủ hay nhất FIFA sau kình địch C. Ronaldo. Đội hình tiêu biểu của FIFA cũng không có sự góp mặt của Fabregas lẫn Morata.