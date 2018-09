Vợ Mai Tiến Thành khoe vòng một sexy ở biển

Mai Tiến Thành và Đậu Trà My kết hôn năm 2015. Cặp đôi chào đón con trai đầu lòng vào đầu năm 2016. Bận rộn với công việc làm nail và dạy nghề cho các học viên, Trà My vẫn thường xuyên theo dõi các trận đấu của Thanh Hóa qua TV và cổ vũ tinh thần cho ông xã. "Thắng rồi, vui quá đi. Chúc mừng Thanh Hóa hôm nay thi đấu quá xuất sắc. Hôm nay anh người yêu đá hay lắm ý", Trà My đăng ảnh và viết status khích lệ chồng sau khi Thanh Hóa có chiến thắng kịch tính 3-2 trước Đà Nẵng ở vòng 14 V-League.