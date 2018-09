Vợ động viên Thanh Bình vượt khó

Dính chấn thương vào phút chót, tiền đạo Phan Thanh Bình đành lỡ hẹn hai trận đấu đầu tiên V-League 2014.

Đầu mùa giải mới, Thanh Bình chuyển sang khoác áo tân binh An Giang. Chân sút người Đồng Tháp hướng đến mục tiêu cùng đội bóng mới trụ hạng V-League 2014. Ngoài ra, Thanh Bình cùng bà xã Thảo Trang cũng xuất hiện trong vai trò khách mời chương trình truyền hình thực tế "Bước nhảy hoàn vũ". Đây là thử thách lạ lẫm mà Thanh Bình cho rằng anh quá liều lĩnh khi nhận lời của ban tổ chức chương trình.

Thảo Trang mong Thanh Bình nỗ lực vượt qua chấn thương để sớm trở lại thi đấu. Ảnh: AT.

Trong buổi tập trước trận đấu với Quảng Nam ở vòng 1 V-League 2014, Thanh Bình cùng đồng đội Văn Sang đều bị đau ở đầu gối. Sáng 11/1, tiền đạo họ Phan xuống Sài Gòn để kiểm tra mức độ tổn thương dây chằng gối. Theo thông báo bác sĩ, chân sút sinh năm 1987 phải mất đến 3 tuần để có thể hồi phục vết rách nhẹ ở dây chằng gối. Vì chấn thương này, Thanh Bình sẽ vắng mặt trong hai trận đầu đầu tiên cùng An Giang. Cũng vì lý do bất khả kháng này, tiền đạo chủ lực của An Giang sớm rời khỏi chương trình "Bước nhảy hoàn vũ".

Nhận tin xấu, bà xã Thảo Trang động viên chồng vượt qua những ngày khó khăn: "Đầu mùa giải năm nay, anh Bình gần như trận giao hữu nào cũng ghi bàn. Sự chuẩn bị về tâm lý, chuyên môn đều rất tốt. Ai dè sát ngày dự tranh giải lại gặp chuyện không vui, tôi cũng cố gắng động viên anh ấy. Mong khi anh ấy hồi phục để có thể ra sân sớm là mong ước của tôi và bé Cherry. Cá nhân tôi vẫn nỗ lực gấp đôi để thay cho phần thi của chồng. Tôi sẽ chờ đợi anh Bình hồi phục chấn thương để cùng ông xã thực hiện bài nhảy ở chương trình 'Bước nhảy hoàn vũ' trong phần khách mời ở một liveshow gần nhất".

Với cá nhân Thanh Bình, bao nhiêu chờ đợi sau 5 tháng chờ đợi bỗng tan thành mây khói. Bình "củi" không ngờ rằng pha va chạm bình thường trong buổi tập vô tình trở thành chấn thương nặng vào phút chót.

Chân sút thất vọng cho biết: "Với cá nhân tôi, việc phải bỏ lỡ 'Bước nhảy hoàn vũ' không có gì đáng buồn. Tôi đến với chương trình trong vai trò cầu thủ đi thi nhảy thì khó mà xuất sắc. Dính chấn thương như thế phải dừng cuộc chơi cũng không phải vấn đề quá lớn vì tôi đầu tham vọng sẽ tiến sâu ở chương trình. Tôi chỉ buồn khi sắp được xỏ giày để thi đấu ở mùa giải mới lại gặp chấn thương. Nói thật tôi háo hức chờ đợi cái ngày được ra sân thi đấu. Tôi thấy buồn vì thời điểm mình nỗ lực, cố gắng và kỳ vọng nhất thì phải ngồi ngoài sân nhìn đồng đội chiến đấu thay mình".

