Vợ Crouch mặt đối mặt với trộm

Người mẫu Abbey Clancy thức dậy giữa đêm và kinh hãi phát hiện ra hai người đàn ông lạ mặt trong biệt thự nghỉ dưỡng.

Vợ chồng Crouch trong kỳ nghỉ ở miền nam nước Pháp trước khi tiền đạo Anh tới Paris làm bình luận viên còn bà xã Abbey gặp trộm. Ảnh: Mirror.

Theo Mirror, bà xã tiền đạo Peter Crouch vừa trải qua những giây phút hoảng sợ trong kỳ nghỉ ở miền nam nước Pháp cùng bạn bè cuối tháng 6. Thức dậy giữa đêm vì có tiếng động, Abbey Clancy bất ngờ chạm mặt hai người đàn ông đang lục lọi trong biệt thự nghỉ dưỡng. Bà mẹ hai con hét lớn khiến hai tên trộm bỏ chạy mà chưa kịp lấy đi thứ gì.

Thời điểm vụ việc xảy ra, chân sút Stoke City đang ở Paris trong làm bình luận viên Euro cho kênh ITV còn hai công chúa nhỏ Sophia và Liberty ở quê nhà xứ sở sương mù. Ngay ngày hôm sau, vợ Crouch bay về Anh và tăng cường hệ thống an ninh trong tổ ấm ở khu Surrey.

Người mẫu hai con trở về Anh ngay sau ngày đối mặt với trộm. Ảnh: Mirror.

"Abbey rõ ràng bị hoảng loạn sau khi đụng phải trộm. Cô ấy đã hét lên và chúng không lấy được gì nhưng trải nghiệm này khiến Abbey lo lắng. May mà bọn trộm không có súng. Ngay khi trở về nhà, cô ấy kiểm tra lại hệ thống camera an ninh. Abbey thực sự muốn cảm thấy an toàn trong chính ngôi nhà của mình", nguồn tin trên Mirror chia sẻ.

Đây không phải lần đầu vợ chồng Crouch gặp rắc rối với trộm. Năm 2011, biệt thự 4,5 triệu bảng của cặp đôi bị một kẻ trộm đột nhập qua cửa sổ nhà bếp. Năm 2006, nhà cũ ở Alderley Edge của tiền đạo người Anh cũng bị trộm lấy mất nhiều món đồ trị giá 200.000 bảng.

Hoàng Trang