Vợ chồng sao West Ham 'làm căng' để đòi ra đi

Dimitri Payet và cô vợ Ludivine tỏ rõ thái độ cương quyết không tiếp tục gắn bó với đội bóng thành London.

Vợ chồng Payet 'làm căng' để được ra đi. Ảnh: Mirror.

Tiền vệ người Pháp đang đình công, không chịu thi đấu cho đội chủ quản West Ham và đòi ra đi. Payet thậm chí còn tuyên bố, nếu bắt anh ra sân, anh sẽ giả vờ chấn thương. Trong khi đó, cô vợ Ludivine cũng gia tăng thêm sức ép bằng việc đưa con trở về Pháp, nhấn mạnh rằng không muốn tiếp tục gắn bó với London.

The The Sun, đội bóng cũ của Payet là Marseille đang để ý tới ngôi sao 29 tuổi. Tuy nhiên hai CLB chưa đạt được thỏa thuận về chuyển nhượng tuyển thủ Pháp. Payet một mực đòi ra đi trong khi The Hammers không muốn bán một trong những cầu thủ tốt nhất của đội bóng. Một số nguồn tin cho biết, West Ham chỉ "nhả" tiền vệ Pháp với mức phí chuyển nhượng 30 triệu bảng.

Payet mong muốn chuyển tới một đội bóng có tầm cỡ hơn West Ham nhưng hiện tại chỉ có Marseille là quan tâm tới anh. Việc ngôi sao từng nổi danh ở Euro 2016 đòi ra đi có thể hiểu được nhưng hành động đình công, bất hợp tác của Payet bị các fan lên án.