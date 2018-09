Vợ chồng Djokovic chia ca trông con ban đêm

Dù có bảo mẫu đi cùng, tay vợt số một thế giới vẫn cùng bà xã Jelena Ristic chăm sóc cậu nhóc Stefan.

Djokovic từng chia sẻ với các đàn em rằng bí quyết thành công của anh chính là lấy vợ và sinh con. Ảnh: Instagram.

Kể từ khi lên chức bố, tay vợt số một thế giới vẫn luôn khẳng định rằng vợ con chính là động lực, là bí quyết giúp anh duy trì được mạch thắng ấn tượng khi vô địch Pháp mở rộng và Wimbledon năm ngoái, lên ngôi ở Australia mở rộng và Wimbledon năm nay, chưa kể đăng quang một số giải nhỏ khác từ đầu năm.

"Việc làm bố đã mang tới nguồn năng lượng tích cực và động lực cho cuộc sống của tôi. Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể trải nghiệm về tình yêu vô điều kiện và sự thỏa mãn bản thân như vậy. Và giờ thì tôi đã hiểu những lời của các bậc phụ huynh khác từng chia sẻ. Tôi thực sự may mắn khi có thể theo dõi sự phát triển của con mỗi ngày. Sự hiện diện của thằng bé và vợ tôi ở New York có ý nghĩa vô cùng to lớn bởi họ mang tới sự bình yên mà tôi cần", Djokovic chia sẻ trên Hollywood Take.

Dù đang trong giải đấu, Nole và vợ vẫn thay ca nhau trông con và anh không ngại giúp vợ kể cả vào ban đêm. "Tôi làm những gì có thể để giúp cô ấy và thỉnh thoảng cũng phải hy sinh. Bạn thực sự quên đi mệt mỏi bởi bạn biết con đang cần mình. Tuy nhiên vợ tôi vẫn là người chăm sóc con chính trong suốt thời gian này. Chúng tôi cũng may mắn vì có bảo mẫu đi cùng", tay vợt số một thế giới thổ lộ.

Djokovic cũng cho biết, từ ngày có Stefan, anh biết sắp xếp công việc hợp lý, đặt việc vào đúng hoàn cảnh để xem xét. "Tôi thuê một đội ngũ phục vụ sự nghiệp của mình, những người tập trung vào giải quyết các vấn đề xung quanh tôi, làm những gì tốt nhất cho tôi. Đó là một đặc ân tuyệt vời nhưng tất cả chỉ nhằm vào kết quả các trận đấu. Khi trở về nhà vào cuối ngày, em bé là ưu tiên hàng đầu, đó thực sự là thay đổi thú vị với tôi", ông bố trẻ chia sẻ.

Mùa hè vừa qua, Djokovic và bà xã Jelena Ristic kỷ niệm 10 năm yêu nhau. Ảnh: Instagram.

Hôm 9/9, Djokovic vượt qua Lopez ở tứ kết Mỹ mở rộng, lần thứ 9 liên tiếp lọt vào bán kết giải Grand Slam cuối cùng trong năm. Ngôi sao người Serbia là hạt giống số một của giải, duy trì phong độ ổn định, ấn tượng và được tiếp thêm sức mạnh tinh thần lớn lao từ bà xã Jelena Ristic và cậu con trai nhỏ 10 tháng tuổi Stefan khi hai mẹ con cũng có mặt tại New York cổ vũ. Đối thủ của Djokovic ở bán kết hôm nay chính là đương kim vô địch Mỹ mở rộng Marin Cilic.

Tay vợt số một thế giới và bà xã Jelena Ristic là đôi bạn "thanh mai trúc mã", cùng lớn lên ở Serbia và bắt đầu hẹn hò năm 2005 khi Jelena là một người mẫu khá thành công ở châu Âu. Tháng 7 năm ngoái, cặp đôi kết hôn và đón con đầu lòng 3 tháng sau đó. Jelena hiện điều hành quỹ từ thiện của chồng chuyên về phát triển các dự án về giáo dục trẻ em tại Serbia.

Hoàng Trang