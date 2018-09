Vợ chồng Becks gây lo ngại khi 'thả lỏng' Brooklyn

Hot boy 16 tuổi thường xuất hiện cùng với những buổi tiệc tùng hay đi kèm các tin đồn về tình cảm.

Chàng trai mới lớn đang trên con đường khẳng định bản thân, thoát khỏi cái bóng quá lớn của cha mẹ. Ảnh: Sun.

Tờ The Sun bình luận, Brooklyn đang trên con đường tự khẳng định mình, thoát khỏi cái bóng của cha mẹ nhưng có vẻ như cậu đi theo một con đường khác, theo dấu chân của các ngôi sao hạng D (hạng xoàng) tại Hollywood khi có cùng công thức tiến thân như làm quen với các sao nổi tiếng, chăm chỉ đăng ảnh selfie hay tới các bữa tiệc showbiz hào nhoáng đi kèm các thông tin về chuyện hẹn hò trai gái.

Hot boy sắp bước sang tuổi 17 quen thân với "Công chúa nhạc pop" Selena Gomez và nhóm nhạc The Vamps, Instagram có hơn 6 triệu người theo dõi và là gương mặt quen thuộc tại các buổi ra mắt phim, các bữa tiệc và show diễn thời trang. Sau lễ trao giải Brits Awards giữa tuần qua, Brooklyn tiệc tùng tới sáng ở hai cuộc vui khác nhau.

Chàng trai mới lớn xuất hiện bên cạnh những ngôi sao làng giải trí như Laura Whitmore, Nick Grimshaw, Alexa Chung, Pixie Geldof và Suki Waterhouse. Brooklyn còn được trông thấy có cử chỉ thân mật với Jemma McKenzie Brown, diễn viên của phim ca nhạc High School Musical 3 hơn chàng 5 tuổi trong khi đang bị đồn yêu Sonia Ben Ammar, cô bạn diễn viên người Pháp. Chỉ vài ngày trước, cậu cả nhà Becks đăng một tấm ảnh trên Instagram rồi nhanh chóng xóa đi nhưng các fan vẫn kịp nhìn thấy hình xăm trên ngực, một hình ảnh thể hiện cá tính và thừa hưởng niềm đam mê xăm hình từ bố. "Câu hỏi là bố và mẹ cậu ấy, những người luôn được coi là hình mẫu phụ huynh, nghĩ thế nào về cư xử của con trai", The Sun đặt câu hỏi khi cho rằng Becks và Vic đã thả lỏng con trai, cho cậu quá nhiều tự do.

Hình xăm, tiệc tùng và các cô gái, Brooklyn khiến nhiều fan nhà Becks lo lắng có thể 'sa ngã' như một số cậu ấm cô chiêu nhà sao. Ảnh: Sun.

"Một nỗi lo sợ rằng Brooklyn sẽ trượt dốc theo con đường của một ngôi sao hạng xoàng. Bạn không thể đổ lỗi cho Brooklyn, một cậu nhóc 16 tuổi thích sống theo ý của mình. Vấn đề là một khi bạn được công chúng chú ý, bạn không thể kiểm soát. Cuộc sống riêng tư sẽ không còn của riêng bạn nữa. Điều này phụ thuộc vào việc bố mẹ cậu ấy sẽ nhảy vào can thiệp, ngăn cản cậu trước ranh giới của sự sa ngã, một người bạn của gia đình chia sẻ.

Dù hành động cử chỉ lớn hơn tuổi và thường chơi với những người lớn hơn, Brooklyn vẫn là một chàng trai mới lớn, vẫn tiếp tục đi học dù đã qua kỳ thi tốt nghiệp phổ thông GCSE. "Brooklyn thực sự là một đứa trẻ tốt và không thích gây rắc rối. Tuy nhiên, cậu ấy còn trẻ mà khi bạn còn trẻ, bạn thường mắc sai lầm, đó là tự nhiên thôi. Điều lo lắng là khi cậu ấy trượt ngã, mọi người đều biết và có thể rất khó để giải quyết", nguồn tin cho biết thêm.

Nếu cậu cả nhà Becks không may "sa chân", thương hiệu của nhà Beckham trị giá gần 500 triệu bảng có thể bị ảnh hưởng ít nhiều. Với việc để Brooklyn khá tự do trong cuộc sống, vợ chồng cựu danh thủ Anh đang liều lĩnh đem hình ảnh một gia đình thân thiện và kiểu mẫu của mình ra đánh cược. Có người lo sợ rằng Brooklyn có thể theo vết xe đổ của Calum Best, con trai của huyền thoại sân cỏ George Best, nổi danh nhờ tên bố nhưng rồi cuối cùng trượt dài trong những rắc rối, không "ngóc đầu lên được".

Bạn bè thân thiết với vợ chồng Becks cho biết, cặp đôi để Brooklyn tự do và độc lập trong khuôn khổ, vẫn theo sát cuộc sống của con. Ảnh: Sun.

Nhiều người thân khuyên cặp đôi thời trang gửi cậu cả đi học tại Mỹ, nơi có kinh nghiệm xử lý với con em của các gia đình giàu có và nổi tiếng. "Brooklyn sẽ được bảo vệ và dễ dàng tránh xa những viễn cảnh không hay của người nổi tiếng", một nguồn tin chia sẻ.

Trước các thông tin gây chú ý trên The Sun, một người bạn thân thiết với gia đình Becks khẳng định rằng hot boy 16 tuổi không hề đam mê tiệc tùng và rằng vợ chồng cựu sao Anh vẫn theo dõi sát sao cuộc sống của con. "David và Victoria vẫn kiểm soát mọi việc, họ vẫn luôn là những ông bố bà mẹ sáng suốt. Khi Brooklyn đi dự sự kiện, mà không phải lúc nào cũng đi, cậu ấy sẽ đi cùng một người chín chắn hơn. Cậu ấy là một đứa trẻ ngoan và không mất kiểm soát tại các hộp đêm ở London đâu. Brooklyn cũng là một sinh viên chăm chỉ, chỉ tập trung vào việc học thôi", người này cho biết.

Các fan của nhà Becks cũng không tin rằng Brooklyn sẽ hư hỏng. Cậu cả nhà Becks tuy sống trong giàu sang nhưng vẫn đi làm thêm kiếm tiền tiêu vặt, được bố mẹ dạy dỗ về tình yêu thương đồng loại, về cách cư xử lịch sự nơi công cộng. Bắt đầu đi dự sự kiện một mình, hot boy 16 tuổi vẫn cho thấy hình ảnh một chàng trai chững chạc, trưởng thành và bảnh bao, chưa có dấu hiệu nào cho thấy sự "sa ngã".

Hoàng Trang