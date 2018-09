Vợ chồng Becks bị đả kích vì để con trai út đi hát

MC Piers Morgan chỉ trích cặp sao Anh lăng xê cho nhóc Cruz quá sớm và rằng cậu nhóc 11 tuổi nên tới trường học thay vì theo nghiệp ca sĩ.

Nhóc Cruz vừa ngượng ngùng vừa hồi hộp khi nghe single đầu tay của mình qua radio. Ảnh: Instagram.

Hôm 7/12, con trai thứ ba của Becks phát hành single "If Every Day Was Christmas" hưởng ứng chiến dịch từ thiện giúp đỡ trẻ em ở Anh, "Global Make some noise". Ca khúc được phát qua radio và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của mọi người. Trên Instagram, Becks đăng tải video con trai út mặc bảnh bao, vừa hồi hộp vui sướng vừa ngượng ngùng khi nghe ca khúc của mình qua radio.

"Không phải buổi sáng bình thường trước khi tới lớp. Rất tự hào về chàng trai bé nhỏ với ca khúc Giáng sinh và cũng giúp đỡ trẻ em khắp vương quốc Anh", cựu danh thủ 41 tuổi viết. Khi trò chuyện với người dẫn chương trình radio Dave Berry, ông bố điển trai không giấu được sự hãnh diện: "Tôi rất tự hào, thằng bé vui vẻ và thực sự rất thích". Trong khi đó, cậu nhóc 11 tuổi thốt lên: "Thật tuyệt vời, ca hát và Giáng sinh là hai trong số những điều cháu thích". Trong khi đó, Vic cũng chia sẻ ảnh quảng cáo cho single của Cruz và chú thích ngắn gọn: "rất tự hào".

MC Piers Morgan (trái) không đồng tình với việc con trai Becks theo nghiệp ca hát từ sớm. Ảnh: Sun.

Các fan của nhà Becks rất hào hứng đón nhận single đầu tay của Cruz. Tuy nhiên không phải ai cũng tán thành việc cậu nhóc 11 tuổi công khai theo đuổi sự nghiệp ca nhạc. Trong chương trình This Morning, MC kỳ cựu Piers Morgan phê phán vợ chồng Becks và quản lý Scooter Braun gay gắt, cho rằng cặp đôi cố tình lăng xê con trai khi bé còn quá nhỏ. Nhà báo 51 tuổi dùng từ "ghê tởm" khi miêu tả việc Cruz phát hành single và ví vợ chồng Becks chẳng khác gì ma cô.

"Cậu nhóc mới 11 tuổi và được chăn dắt bởi ông bố bà mẹ nổi tiếng bất chấp đạo lý cùng với sự thông đồng của cậu đấy. Tự hảo nhỉ Scooter", Piers Morgan viết. Ông cho rằng ở lứa tuổi đó Cruz nên tới trường đi học, thay vì bước vào thế giới của âm nhạc. MC của chương trình This Morning dị ứng với việc vợ chồng Becks thi nhau đăng tải video khoe giọng hát ngọt ngào của con trai.

Vic đang ở New York khi con trai phát hành single đầu tay. Ảnh: Sun.

Đáp trả lại Piers Morgan, Scooter Braun bức xúc viết một loạt tweet, gọi MC kỳ cựu là "con lừa đực" và "một kẻ khoác lác". "Thằng bé mới 11 tuổi và muốn hát để giúp đỡ những đứa trẻ khác. Một lần nữa Piers chứng minh rằng vì sao ông ta là một gã đần độn, một con lừa đực và tại sao show của ông ta từng bị hủy", Scooter viết.

Ở một tweet khác, quản lý của Justin Bieber và Cruz mỉa mai: "Trên đời này có những người kiếm tiền từ việc bới móc những điều xấu xa trong mọi tình huống. Đó chỉ là công việc, không phải đẳng cấp, chỉ là sự nghiệp mà thôi. Thằng bé kêu gọi quyên góp nhiều tiền cho việc từ thiện, còn ông thì sao. Thay vì chỉ trích, hãy đứng lên và giúp đỡ lũ trẻ giống như Cruz kìa".

Single đầu tay If everyday was Christmas của Cruz Cruz được cho là thừa hưởng gen yêu nhạc của mẹ khi bộc lộ tài năng ca hát từ sớm. Cậu bé từng gây sốt với màn break-dance điệu nghệ trên sân khấu tour diễn tái hợp của nhóm Spice Girls khi còn nhỏ. Đầu năm nay, cậu nhóc 11 tuổi khiến các fan bất ngờ khi khoe giọng hát ngọt ngào cùng khả năng tạo nhạc từ những chiếc cốc. Nhận thấy tiềm năng của con trai Becks, Scooter Braun, người đứng sau thành công của "Hoàng tử nhạc pop" Justin Bieber, đã ký hợp đồng làm quản lý của Cruz. Cậu bé đáng yêu chia sẻ rằng, bố mẹ và anh trai rất ủng hộ việc cậu theo con đường ca hát. "Họ nói rằng cháu cứ vui vẻ. Nếu không muốn làm bây giờ thì có thể để sau cũng được. Mọi người nói rằng hạnh phúc với mọi điều cháu làm, và ca hát thực sự khiến cháu phấn khích", Cruz cho biết.

Hoàng Trang