Vợ Arshavin xưng là đặc vụ cấp cao khi bị đuổi khỏi máy bay

Alisa Arhsavin được cho là phớt lờ các cảnh báo của tiếp viên trong chuyến bay của hãng Aeroflot từ Moscow, Nga, tới Almaty, Kazakhstan hôm 6/1.

Arshavin và cô vợ Alisa trong ngày cưới năm 2016.

The Sun đưa tin, bà xã cựu sao Arsenal khăng khăng rằng cô bị trục xuất khỏi máy bay vì bỉm của con bốc mùi nhưng đại diện hãng hàng không Aeroflot khẳng định Alisa có hành vi không đúng mực trong chuyến bay hôm cuối tuần. Chuyến bay bị chậm mất hai giờ vì vụ việc ồn ào của bà mẹ 35 tuổi.

Theo giới truyền thông Nga, vợ Arshavin phàn nàn rằng muốn thêm một vài phút để thay bỉm cho con gái khi đèn báo hiệu thắt dây an toàn bật lên trước khi cất cánh nhưng không được cho phép, sau đó bị đuổi ra khỏi máy bay. Câu chuyện của Alisa trái ngược với thông tin đại diện Aeroflot đưa ra, theo đó, người đẹp cãi nhau với phi hành đoàn, cố đưa bảo mẫu có vé phổ thông lên khoang thương gia dù đề nghị trả thêm tiền bị từ chối. Vợ cựu tuyển thủ Nga nhiều lần xưng là đặc vụ trong quá trình cự cãi.

Vợ chồng cựu sao Arsenal gây ồn ào năm ngoái với cáo buộc ngoại tình. Ảnh: Ru.

Thông báo của Aeroflot viết: "Vào ngày thứ bảy 6/1, hành khách khoang thương gia Alisa Arhsavina cùng với các con và bảo mẫu bị đuổi khỏi chuyến bay số hiệu SU1946 từ Moscow đi Almaty vì có hành vi gây cản trở và coi thường yêu cầu của phi hành đoàn. Quyết định đuổi những hành khách trên được cơ trưởng đưa ra.

Theo báo cáo của tiếp viên trưởng, Alisa Arhsavina phớt lờ yêu cầu tuân thủ luật lệ trên máy bay từ phía phi hành đoàn, cố tình để bảo mẫu có vé phổ thông lên khoang thương gia ngồi, vi phạm điều kiện của chuyến bay. Thêm vào đó, hành khách trên không tuân thủ hướng dẫn của tiếp viên khi máy bay chuẩn bị cất cánh, đe dọa an toàn bay. Con của cô ấy cũng không thắt dây an toàn, không ngồi trên ghế khi máy bay chuẩn bị cất cánh. Alisa Arshavin cũng không thắt dây an toàn cho bản thân và cho con, điều cấm trong điều lệ an toàn. Hành khách này bị phi hành đoàn nhắc nhở nhiều lần, thậm chí bằng văn bản nhưng vẫn không tuân thủ. Để đảm bảo chuyến bay, cơ trưởng buộc phải trục xuất cô cùng các con khỏi chuyến bay. Báo cáo cũng cho biết, một vài lần hành khách Alisa Arshavina tự xưng là một đặc vụ liên bang cao cấp để gây sức ép với phi hành đoàn. Aeroflot cũng chứng thực lời khai của các hành khách khác về hành vi gây cản trở của Alisa Arshavina".

Vài tháng trước, vợ chồng Arshavin cũng gây xôn xao tại Nga khi Alisa tố cáo chồng ngoại tình, đòi bỏ sau đó lại làm hòa. Cựu tiền đạo Arsenal khoác áo CLB Kairat, Kazakhstan từ tháng 3/2016.