Vic tự hào vì Becks trở lại sân cỏ

Trong khi đó, cậu nhóc Brooklyn gây chú ý khi xuất hiện trong video ca nhạc mới tựa đề Wake Up của nhóm nhạc trẻ The Vamps. Trong ảnh, cậu cả nhà Becks xuất hiện ở ngoài cùng bên trai, mặc đồ trẻ trung, năng động nhập hội với 4 chàng trai trẻ của The Vamps.