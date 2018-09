Vic kiêu kỳ khoe chân thon nuột nà

Hôm 1/9, Vic gây chú ý khi xuất hiện tại sân bay quốc tế JFK ở New York sau chuyến bay dài từ Anh. Vóc dáng gày gò nhưng nhà thiết kế 40 tuổi vẫn tự tin mặc đồ đen. Chiếc túi xách to bản với họa tiết đỏ và xanh tím than trở thành điểm nhấn trên tổng thể trang phục của bà Becks.