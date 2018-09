Bà mẹ 4 con tự hào chia sẻ video con trai thứ ba khoe giọng hát ngọt ngào được các fan ví như 'Justin Bieber mới'.

Vic hé lộ ca khúc mới của cậu út Cruz

Trên trang cá nhân hôm 1/5, Vic đăng tải video cậu út Cruz hát một đoạn trong ca khúc mới sáng tác trên Instagram có gần 20 triệu lượt người theo dõi. Đoạn video dễ thương thu hút 3,9 triệu lượt xem và hơn 11.000 bình luận, phần lớn đều xuýt xoa khen ngợi giọng hát của cậu nhóc 13 tuổi. "Thằng bé khiến tôi nhớ tới Justin Bieber ngày bé", một người bình luận. "Một Justin Bieber nữa đây rồi, cậu nhóc có tài đấy, chặng đường phía trước sẽ tươi sáng đây", một fan bày tỏ

Bài hát mới của cậu út nhà Becks có ca từ ngọt ngào như "Và anh nhớ em, cô gái, như ánh mặt trời nhớ mặt trăng / Và anh nguyện cầu sẽ có một ngày sớm trở lại vòng tay của em / Và anh cũng quá mệt mỏi khi cứ phải đi mà để em ở lại một mình / Em yêu, anh không thể chờ đợi để trở về nhà". Con trai thứ ba của Becks - Vic hát luyến láy, điệu bộ tự nhiên và cũng được khen càng lớn càng đẹp trai.

Cậu út nhà Becks có năng khiếu ca hát, đang học piano và guitar. Ảnh: Instagram.

Theo Metro, Vic cũng "tag" tên của nhà sản xuất nhạc Rodney Jerkins, người từng hợp tác với cậu nhóc Cruz cuối năm 2016 khi single đầu tay với mục đích làm từ thiện của con trai Becks có tên "If Every Day Was Christmas" ra mắt. Một ngày trước đó, nhà thiết kế thời trang đăng ảnh nhóc Cruz đang chơi đàn piano. Cậu nhóc 13 tuổi bộc lộ năng khiếu ca hát và thích chơi nhạc cụ, cũng đang học guitar.

Khi single đầu tay của Cruz ra mắt vào dịp Giáng sinh 2016, bên cạnh những lời khen về giọng hát cũng có những ý kiến cho rằng vợ chồng cựu sao Anh sốt sắng thúc giục con bước vào sự nghiệp ca hát khi còn quá trẻ. Trong chương trình "Chào buổi sáng nước Mỹ" sau đó, Becks bác bỏ thông tin này, khẳng định mọi thứ đến với Cruz một cách rất tự nhiên và cậu bé chủ động đề nghị ghi âm ca khúc để làm từ thiện trong thời gian rảnh rỗi và vẫn tập trung học hành ở trường.

Trong ba cậu con trai, Cruz có vẻ giống mẹ nhất khi có thiên hướng về âm nhạc, giống Vic ngày còn hoạt động trong nhóm Spice Girls. Ảnh: Instagram.