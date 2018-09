Vic gây sốt khi trình diễn điệu nhảy đình đám cách đây 20 năm

Nhà thiết kế 44 tuổi khiến nhiều người nhớ lại thời cô còn là thành viên của nhóm Spice Girls khi nhảy theo nhạc bài 'Spice Up Your life'.

Cuối tuần qua, Vic là nhân vật chính trong bữa tiệc do tạp chí Vogue tổ chức tại London để chúc mừng cô nhân dịp kỷ niệm 10 năm bước vào nghề thiết kế thời trang. Nhà thiết kế 44 tuổi gây sốt khi biểu diễn lại những động tác vũ điệu trong bài hát "Spice Up Your Life". Đây là ca khúc đình đám, từng đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc năm 1997 - khi Vic còn là thành viên của nhóm Spice Girls.

Đoạn video biểu diễn vũ đạo được Vic chia sẻ lên Instagram thu hút hàng triệu lượt xem chỉ sau chưa đầy một ngày. "Thật tuyệt vời, cô ấy vẫn có thể nhảy như cách đây 20 năm", một fan bình luận. "Đây đúng là nàng Posh của Spice Girls rồi", một người khác tỏ ra thích thú. "Cô ấy dường như đã sẵn sàng tái hợp Spice Girls", nickname Tinatines chia sẻ.

Vic trong buổi biểu diễn tại Tuần lễ thời trang London nhân dịp kỷ niệm 10 năm vào nghề thiết kế. Ảnh: LG.

Sau 10 năm làm nghề, đây mới là lần đầu tiên Vic đưa các mẫu thiết kế của cô tới Tuần lễ thời trang London. Trước đó, cô chỉ tổ chức các show diễn ở New York. Cựu thành viên nhóm Spice Girls nhận được sự giúp đỡ và cổ vũ hết mình từ ông xã Becks và 4 đứa con trong những ngày vừa qua.

