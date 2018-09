Vic bất ngờ khi con trai đầu lòng tới thăm trong lúc bận rộn

Vic sang New York từ hôm đầu tuần, chuẩn bị cho Tuần lễ thời trang New York. Giữa bộn bề công việc, bà mẹ 43 tuổi vui mừng khi cậu con trai 18 tuổi đang học nhiếp ảnh ở New York tới thăm mẹ. Trên trang cá nhân, Vic chia sẻ ảnh selfie của hai mẹ con, không giấu được niềm vui khi gặp cậu cả.