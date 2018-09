Vic bất ngờ chia sẻ ảnh riêng của Becks

Trên Instagram vài giờ trước, Vic bất ngờ chia sẻ ảnh chụp một mình của Becks cùng chú thích: 'Háo hức xem The Man From U.N.C.L.E' đi kèm từ khóa là tên chồng và tên đạo diễn Guy Ritchie - bạn thân thiết với Becks và cũng là đạo diễn của bộ phim hành động The Man From U.N.C.L.E phát hành trong năm nay. Đây là một trong những lần hiếm hoi cựu ca sĩ nhạc pop đăng ảnh chụp riêng của chồng. Trên trang cá nhân, Vic thường đưa ảnh cả gia đình, hoặc của con, hoặc của hai vợ chồng xen kẽ với loạt ảnh quảng bá những bộ sưu tập thời trang hay những chuyến đi công tác.