VFF cảnh cáo, phạt 10 triệu đồng sự cố vỡ sân Pleiku

Ban tổ chức trận đấu HAGL - Khánh Hòa nhận án phạt từ ban kỷ luật VFF sau sự cố khán giả ở vòng một V-League.

Công Phượng và các đồng đội có chiến thắng đầu tiên tại V-League. Nhưng sân Pleiku vừa nhận án phạt đầu tiên trong mùa giải mới do để xảy ra tình trạng “vỡ sân”.

Sau cuộc họp của ban kỷ luật, chiều nay, án phạt được đưa ra là cảnh cáo và phạt tiền 10 triệu đồng đối với ban tổ chức trận đấu HAGL - Khánh Hòa. Ban kỷ luật VFF xem xét đến khía cạnh sân chưa để xảy ra “sự việc nghiêm trọng” như khiến trận đấu hoãn 30 phút, khán giả quá khích hành hung trọng tài hay các thành viên tham gia trận đấu…

Bầu Đức xuống đường piste can thiệp sau khi khán giả kéo tới sân quá đông. Ảnh: KL.

Điều 68, quy định kỷ luật của VFF nêu: “Ban tổ chức trận đấu để xảy ra tình trạng khán giả tràn xuống đường chạy, xuống sân thi đấu trước, trong và sau trận đấu thì tuỳ mức độ vi phạm sẽ bị cảnh cáo và có thể bị phạt tiền tối thiểu 10.000.000 đồng. Nếu trong vòng 30 phút không tổ chức thi đấu được thì ban tổ chức trận đấu sẽ bị cảnh cáo và phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng, đồng thời đội chủ nhà sẽ bị xử thua đội khách với tỷ số 0-3".

Sân Pleiku có sức chứa 10.000 khán giả tương ứng với số ghế trên khán đài. Ở trận mở màn của lứa Công Phượng tại V-League, sân đã “vỡ” trước sự cuồng nhiệt của CĐV phố núi. Theo con số của ban tổ chức, có đến 13.000 khán giả có mặt trên sân trong trận đấu giữa HAGL thắng Khánh Hòa 4-2. Như vậy, 3.000 người phải ngồi ở các lối đi và tràn xuống khu vực dưới sân. Trưởng ban kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường cho biết: "Tôi cho rằng đây là lỗi của ban tổ chức sân khi in vé quá nhiều. Đáng lẽ sân có sức chứa 10.000 khán giả thì chỉ in khoảng 9.000 vé thôi, còn in đủ thì bảo sao không quá tải. Chúng ta cũng phải tính đến chuyện người không có vé vào sân".

Năm 2007, sân Thanh Hóa từng để xảy ra tình trạng “vỡ sân” và nhận án phạt nặng là treo sân sau trận gặp Đà Nẵng. Sân chỉ có sức chứa khoảng 10.000 người nhưng trận đấu thu hút đến khoảng 30.000 khán giả. Tuy nhiên, “sự việc nghiêm trọng” xảy ra khi hơn 100 CĐV Thanh Hóa ngồi ở đường piste chạy vào sân… đuổi trọng tài Võ Minh Trí nhằm gây sức ép buộc ông công nhận bàn gỡ hòa 1-1. Phải nhờ đến lực lượng an ninh vào cuộc, ông Trí mới thoát thân và “lành lặn” trở về.

