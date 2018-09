Siêu sao Bồ Đào Nha thuê người làm nhiệm vụ canh chừng các fan có ý định tiếp cận anh.

C. Ronaldo tỏa sáng trong trận gặp Almeria với một cú đúp. Ảnh: PA.

Theo giới thạo tin, trước trận đấu giữa Real Madrid và Almeria ở vòng 15 La Liga cuối tuần qua, C. Ronaldo thuê riêng một vệ sĩ làm nhiệm vụ ngăn chặn các fan tiếp cận anh.

Tỏa sáng với cú đúp góp công vào chiến thắng 4-1, C. Ronaldo bị một fan trẻ tuổi chạy vào sân đòi gặp mặt. Tuy vậy, vệ sĩ được siêu sao Bồ Đào Nha thuê lập tức can thiệp. Anh này theo sát và hộ tống C. Ronaldo vào phòng thay đồ an toàn.

Vệ sĩ riêng vào sân bảo vệ C. Ronaldo

Mika