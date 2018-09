Vẻ đẹp trong sáng của tân vô địch trượt băng thế giới

Cô gái người Nga vượt qua đàn chị dày dặn kinh nghiệm của chủ nhà Mỹ là Ashley Wagner và đồng đội Anna Pogorilaya để giành HC vàng sau hai bài thi biểu diễn ngắn và tự do với tổng số điểm 223,86 cuối tuần qua. Evgenia Medvedeva xếp thứ ba sau bài biểu diễn ngắn nhưng với bài thi tự do đạt số điểm rất cao 150,10, người đẹp tuổi teen vươn lên vị trí số một và trở thành nhà vô địch thế giới trượt băng đơn nữ. Số điểm bài thi tự do của Medvedeva cũng phá kỷ lục 150,06 của Nữ hoàng sân băng xứ Hàn Kim Yu Na lập được tại Thế vận hội mùa đông Vancouver (Canada) 2010.