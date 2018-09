Văn Quyến gặp bầu Trường hỏi tiền thưởng

Tiền đạo người xứ Nghệ chưa đòi được tiền thưởng ở Cup quốc gia 2013, dù đã trực tiếp gặp ông chủ của đội bóng Hoàng Mạnh Trường.

Trước mùa giải 2014, bầu Trường hứa thưởng cho 5 cầu thủ có công lớn nhất giúp Ninh Bình giành Cup quốc gia 2013, cùng tấm vé dự AFC Cup. Với 3 bàn tại tứ kết và bán kết, Văn Quyến thuộc diện được thưởng 100 triệu đồng.

Văn Quyến gặp bầu Trường để hỏi số tiền thưởng của anh ngay sau khi tỏa sáng ở AFC Cup. Ảnh: Mai Hương.

Sau khi lập cú đúp giúp Ninh Bình đánh bại Churchill Brothers với tỷ số 4-2 ở AFC Cup mới đây, Văn Quyến gặp bầu Trường xin được thanh toán khoản thưởng trên, nhằm chuẩn bị cho kế hoạch làm ăn sau khi giải nghệ. Tuy nhiên, ông chủ của đội bóng đất cố đô cho biết chân sút sinh năm 1984 phải đá xong tứ kết AFC Cup 2014, diễn ra vào tháng 8, tiền thưởng mới được giải ngân.

Tương tự như các đồng đội, Văn Quyến cũng chưa được nhận thưởng cho thành tích giành Siêu Cup quốc gia, lương 3 tháng gần nhất, tiền giày và tiền ăn sáng cho năm 2014.

Sau vụ tiêu cực bán độ ở AFC Cup, Ninh Bình nghỉ chơi V-League. Nhiều cầu thủ nhanh chóng tìm cho mình bến đỗ mới và không ít người chưa nhận đủ tiền lương và thưởng từ đội bóng cố đô. Phước Tứ đến Bình Dương, Danh Ngọc đầu quân cho đội bóng quê vợ Thanh Hóa, Sim Woon Sub về Đồng Tâm, bộ 3 cầu thủ trẻ Minh Tùng, Văn Quý, Đức Linh chuyển sang An Giang và Tây Ninh. Dù sao, họ cũng may mắn hơn đồng đội ở lại như Văn Thắng. Tiền vệ Thanh Hóa đang gặp khó khi tìm đội bóng mới và anh có thể phải ngồi chơi xơi nước tới tận tháng 8 mới được ra sân đá tứ kết AFC Cup 2014.

Đầu mùa giải 2014, Văn Thắng ký hợp đồng 3 năm và nhận 4 tỷ đồng tiền lót tay từ Ninh Bình. Theo điều khoản hợp đồng, số tiền để giải phóng cầu thủ họ Lê lên tới 5 tỷ đồng.

