Van Persie hút fan trên Facebook nhờ World Cup

Với phong độ xuất sắc sau hai lượt trận, chân sút Hà Lan vừa lọt vào danh sách 10 cầu thủ được yêu thích nhất.

Trang Fanpage của Van Persie thông báo đạt hơn 10 triệu 'Like'. Ảnh: AP & Facebook.

Sau khi ghi ba bàn trong hai trận ở vòng bảng, trang Fanpage của chân sút người Hà Lan đã tăng thêm khoảng 642.200 "Like" trong tuần vừa qua. Hiện Van Persie có trên 10 triệu fan trên Facebook.

Đứng đầu trong top 10 vẫn là siêu sao người Bồ Đào Nha C. Ronanaldo. Trang Fanpage của CR7 hiện có khoảng 87,7 triệu "Like". Messi xếp thứ hai nhưng số lượng fan của ngôi sao tuyển Argentina trên Facebook kém xa so với C. Ronaldo. Trang Fanpage của Messi có lượng "Like" 59,1 triệu. Trong khi đó, Kaka dù không còn ở thời đỉnh cao nhưng vẫn được nhiều fan yêu mến và quan tâm. Tiền vệ người Brazil có khoảng 29, 2 triệu fan trên Facebook.

Hai ngôi sao của tuyển Tây Ban Nha Casillas và Iniesta vẫn giữ được vị trí trong top 10 dù đội tuyển xứ sở bò tót đã bị loại khỏi World Cup 2014. Casillas - người phải nhận không ít chỉ trích vì màn trình diễn kém cỏi sau hai trận đấu vừa qua - vẫn có thêm khoảng 307.700 "Like" trên Fanpage trong tuần.

10 cầu thủ nhiều fan nhất trên Facebook

1. Cristiano Ronaldo - 87,2 triệu "Like"

2. Lionel Messi - 59,1 triệu

3. Ricardo Kaka - 29, 2 triệu

4. Neymar Jr - 28.2 triệu

5. Wayne Rooney - 21,6 triệu

6. Andres Iniesta - 20,4 triệu

7. Mesut Ozil - 20,2 triệu

8. Iker Casillas - 19,6 triệu

9. Zlatan Ibrahimovic - 16,5 triệu

10. Robin van Persie - 10,6 triệu

Lan Chinh