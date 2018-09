V-League qua 7 vòng: Gãy chân và cấp cứu

Bruno, Anh Hùng bị gãy chân, Danny bị rạn xương sườn và nhiều cầu thủ chấn thương nặng trong những trận đầu tiên của mùa giải.

Bruno đau đớn lên cáng tới thẳng viện để mổ. Ảnh: Phương Phương.

Bạo lực sân cỏ vốn chẳng mới mẻ gì tại V-League, nhưng chưa năm nào lại xuất hiện những tình huống vào bóng triệt hạ rợn người như mùa giải năm nay. V-League mới trôi qua 7 vòng đấu nhưng đã có liên tiếp trường hợp phải nhập viện cấp cứu. Hàng chục cầu thủ đổ máu trên sân và đáng sợ nhất là hai ca gãy chân sau những pha vào bóng đúng “chất” bóng đá vùng trũng.

Ngay ở trận khai màn mùa giải, trên sân Hải Phòng, cầu thủ chủ nhà và Thanh Hóa đã liên tục đánh nguội nhau. Thủ môn Thanh Thắng (Hải Phòng) đã phi hai chân vào tiền đạo Sunday (Thanh Hóa), khiến cầu thủ này phải nằm sân. Trung vệ Đinh Tiến Thành của Hải Phòng đánh cùi chỏ vào sườn của Sunday, khiến tiền đạo của đội khách không giữ được bình tĩnh. Còn đội trưởng Minh Châu liên tục đánh nguội cầu thủ đội khách, đến ngay cả các CĐV chủ nhà cũng cảm thấy đó là hành vi không đẹp.

Thế nhưng, bóng đá Việt Nam vốn chẳng cần cái đẹp hay fairplay. Nhiều đội chỉ cần giành chiến thắng bằng mọi giá, trong đó sẵn sàng sử dụng lối chơi chặt chém để dằn mặt đối phương. Những chấn thương liên tiếp tại V-League năm nay đang thực sự trở nên lo ngại với ban tổ chức giải, còn người hâm mộ không khỏi ngán ngẩm.

Nếu như từ năm 2011 tới nay mới chỉ có một chấn thương gãy chân của cầu thủ Thái Học đội HAGL, thì chỉ trong hai vòng đấu liên tiếp tại V-League mùa này, người xem được chứng kiến hai trường hợp gãy chân của các cầu thủ. Tại vòng 5 V-League, cầu thủ Đinh Văn Ta của Ninh Bình đã có một pha bỏ bóng, “tung chưởng” vào ngực đối phương, khiến cầu thủ Danny của Đồng Tâm phải nằm sân, trước khi đi viện cấp cứu trong tình trạng rạn xương sườn. Rất may cho tiền vệ đội khách khi không bị gãy xương sườn như dự đoán, nhưng hai đồng nghiệp của anh là Bruno và Anh Hùng lại không may mắn như vậy.

Pha vào bóng 50-50 tốc độ cao giữa Vũ Anh Tuấn (HAGL) với Bruno (Than Quảng Ninh) ở trận đấu vòng 6 V-League, khiến cầu thủ ngoại bị gãy gập cổ chân. Những khán giả trên sân Cẩm Phả khi đó đã nghe rất rõ tiếng hét đau đớn của Bruno dưới sân. Ca phẫu thuật thành công nhưng nguy cơ Bruno giải nghệ là rất cao. Thậm chí nếu kịp bình phục trở lại sân cỏ, tiền đạo này cũng khó có thể đá bóng tốt như trước.

Khi mà người xem vẫn chưa hết bàng hoàng bởi những hình ảnh cầu thủ Bruno ôm cái chân bị gãy đau đớn trên sân, ở vòng 7 V-League, pha phi cả hai chân vào chân đối phương của cầu thủ Đình Đồng (SLNA) khiến tất cả những ai chứng kiến đều phải rùng mình. Tình huống xảy ra ở phút 79 trong trận SLNA tiếp An Giang trên sân Vinh chiều 26/2. Pha vào bóng quá nhanh và hiểm khiến Anh Hùng không kịp tránh và anh phải lên xe cấp cứu ngay sau đó. Sau khi được kiểm tra tại bệnh viện 115 Nghệ An, cầu thủ An Giang được kết luận là bị gãy xương ống chân và cần phải phẫu thuật gấp. Anh Hùng là cầu thủ gốc Nghệ An. Ít ai ngờ trong lần trở lại quê hương thi đấu, anh đã bị người đàn anh của mình triệt hạ như vậy. Còn rất trẻ, nhưng sau khi bị gãy chân, khả năng Anh Hùng trở lại sân cỏ là rất thấp. Đình Đồng có thể sẽ nhận mức án nặng từ ban kỷ luật VFF, nhưng liệu điều đó có bù đắp được những tổn hại về thể xác và tinh thần với Anh Hùng.

Cũng tại vòng 7 V-League, một câu chuyện tưởng đùa nhưng lại là thật xảy ra trên sân Lạch Tray. Chứng kiến các học trò của mình bị đội chủ nhà “chém” tới tả, liên tục phải nằm cáng rời sân, HLV Lê Huỳnh Đức của Đà Nẵng phải tới gặp trọng tài để xin được… xử thua 0-3. Ông Đức bức xúc cho rằng, nếu đá như vậy cầu thủ của ông nằm viện hết, thôi thì cứ xin thua để còn lành lặn ra về.

Bạo lực xuất phát từ nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là công tác giáo dục cầu thủ, các trọng tài nương tay và án phạt của ban kỷ luật chưa mang tính răn đe. Cầu thủ đương nhiên là người bị thiệt đầu tiên, còn giải đấu ngày càng mất đi hình ảnh chuyên nghiệp.

Phương Phương