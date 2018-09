'U23 Việt Nam thua do non nớt và thiếu may mắn'

Ông Nguyễn Thành Vinh thất vọng với kết quả trận thua trước U23 Myanmar nhưng cho rằng HLV Miura nên tiếp tục được tin tưởng.

U23 Việt Nam một lần nữa vỡ mộng giành HC vàng SEA Games. Ảnh: KL.

“Sự non nớt, thiếu kinh nghiệm và cả thiếu may mắn đã khiến U23 Việt Nam thua trước U23 Myanmar. Cá nhân tôi thất vọng nhưng nghĩ nên tiếp tục để HLV Miura làm công việc của mình bởi đội tuyển dưới thời của ông vẫn đáng kỳ vọng”, HLV lão làng Nguyễn Thành Vinh nhận xét.

U23 Việt Nam thua U23 Myanmar 1-2 với một tình huống bóng chạm tay của Hồ Ngọc Thắng dẫn đến quả 11m và tình huống bóng bật chân Thanh Hiền đổi hướng. Theo ông Vinh, đây không chỉ là tình huống thể hiện sự thiếu may mắn mà còn kém kinh nghiệm của cầu thủ U23 Việt Nam: “Tôi không hiểu vì sao Ngọc Thắng lại nhảy lên rồi dang tay ra như vậy trong tình huống đá phạt để rồi dẫn đến quả 11m đầy tai hại. Thông thường, cầu thủ vừa nhảy lên, vừa khép tay chứ không ai đưa tay ra. Thật đáng tiếc.

Đáng tiếc bởi về thế trận chúng ta nhỉnh hơn U23 Myanmar rất nhiều. Từ đây, nhiều cơ hội được tạo ra nhưng do nôn nóng và thiếu tinh tế, Hồng Quân và một số cầu thủ khác để bóng trôi qua mũi giày. Ở một trận đấu quan trọng như trận bán kết, tôi thấy dường như tâm lý các cầu thủ U23 Việt Nam dường như chưa thực sự tốt, dù rất quyết tâm. Nói U23 Việt Nam thiếu may mắn cũng không sai nhưng do mình còn nhiều cái dở của cá nhân cũng đúng”.

Cựu trợ lý đội U23 Việt Nam dưới thời HLV A.Riedl dành nhiều lời khen cho U23 U23 Myanmar: “Myanmar thi đấu trong trận này không đến nỗi nào. Họ tổ chức phòng ngự tốt và tổ chức tấn công khá sắc bén, đặc biệt là rất tự tin vào cách chơi đã bày bố. Ở vòng bảng, U23 Myanmar được đánh giá có hàng phòng ngự kém khi lọt lưới 6 bàn. Nhưng họ rút kinh nghiệm rất nhanh và kịp hoàn thiện bản thân cho trận bán kết gặp Việt Nam.

U23 Việt Nam lại chưa làm được điều như đội bạn. Trận giao hữu gần đây tại Việt Nam, U23 Việt Nam hai lần bị Myanmar gỡ hòa từ chấm 11m. Tuy nhiên đến SEA Games và gặp lại, các học trò HLV Miura lại đi vào vết xe đổ rất đáng trách. Vòng bảng, nhiều điểm yếu nơi hàng phòng ngự của U23 Việt Nam bộc lộ song tới trận bán kết chưa thể khắc phục. Như vậy, ta chưa ‘thuộc bài’ còn bạn thì tiến bộ nhanh hơn”.

Công Phượng trận đấu này chưa thể tỏa sáng như kỳ vọng, dù anh có tình huống sút bóng và Huy Toàn lao vào đá bồi cân bằng tỉ số. Hiệp hai, Phượng được kéo xuống đá thấp hơn. “Tôi nghĩ ý đồ của HLV Miura là dùng Công Phượng để thu hút các hậu vệ đối phương lên cao hơn. Cách làm nào cũng có hai mặt. Công Phượng một mặt có nhiều khoảng trống để tạo đột biến, kiến tạo và tránh sự đeo bám quyết liệt từ 3-4 cầu thủ đối phương, mặt khác ở hơi xa khung thành đối phương nên giảm đi tính nguy hiểm, đặc biệt cuối trận thể lực giảm sút.

Những nhân sự mà ông Miura sử dụng và điều chỉnh tôi nghĩ tương đối phù hợp hoàn cảnh. Nhưng như đã đề cập, U23 Việt Nam thua từ một số sai lầm cá nhân và có phần thiếu may mắn. Bóng đá là thế và chúng ta phải chấp nhận, dù tôi biết ai cũng buồn khi giấc mơ vàng SEA Games lại một lần nữa tạm gác lại quá sớm”.

Đây là giải đấu thứ hai ở khu vực mà HLV Miura cùng các học trò buộc dừng chân ở bán kết (trước đó là AFF Cup 2014). Hai lần khiến người hâm mộ thất vọng nhưng cựu HLV SLNA vẫn đặt niềm tin vào HLV người Nhật Bản: “Bóng đá Việt Nam đã quá nhiều lần thay đổi HLV và kết quả không khả quan, chỉ càng thêm luẩn quẩn. HLV Miura tuy chưa thành công nhưng ông ấy xây dựng đội bóng thành tập thể gắn kết, đoàn kết, mạnh mẽ, có định hướng và giàu sức hút. Như vậy, tôi nghĩ nên để ông ấy cơ hội để tiếp tục công việc của mình”.

Ngọc Hà