Tuyển Việt Nam và 'đối thủ vô hình' U19

Cú ngoặt bóng của Công Phượng, cách 'bắt bước một' tinh tế của Tuấn Anh dường như là 'tiêu chuẩn' của bóng đá Việt.

Thầy trò HLV Miura chuẩn bị những bước cuối cùng trước khi chinh phục AFF Cup. Rất nhiều khó khăn đặt ra cho tuyển Việt Nam ở giải đấu lớn nhất khu vực. Trong đó, ông thầy người Nhật Bản và các học trò đối diện với một “đối thủ” mang tên U19 khi thi đấu trên sân Mỹ Đình.

Các tuyển thủ Việt nỗ lực lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Ảnh: TN.

Đội trưởng Tấn Tài từng lên tiếng “xin” người hâm mộ đừng so sánh tuyển Việt Nam với đội U19 từng gây “bão” ngay trên sân Mỹ Đình cách đây chưa lâu. “Mọi người đang so sánh rất nhiều giữa các cầu thủ U19 và những tuyển thủ quốc gia. Điều này khiến chúng tôi đều rất buồn. Tôi mong rằng trong những ngày sắp tới, người hâm mộ và truyền thông đừng so sánh hai đội nữa, hãy cổ vũ cho tuyển Việt Nam trong giải đấu sắp diễn ra”, Tấn Tài tâm sự với báo chí trước trận gặp Malaysia ngày 16/11.

Chẳng phải riêng Tấn Tài, một HLV rất biết che giấu cảm xúc trước giới truyền thông như ông Miura cũng phải thốt lên sau trận gặp Palestine: “Tôi thực sự quá buồn khi nhìn lên khán đài sân Mỹ Đình chỉ thấy một nhóm ít người theo dõi tuyển Việt Nam thi đấu. Hình ảnh rất khác khi U19 Việt Nam thi đấu ở đây. Tôi và các học trò không khỏi chạnh lòng khi nhìn thấy những khán đài trống vắng như vậy”.

Thực sự tuyển Việt Nam đang gánh một sức ép lớn từ “đàn em” U19. Mọi hoạt động, kết quả, diễn biến của thầy trò HLV Miura đều được đặt qua lăng kính so sánh với U19, đặc biệt khi thi đấu trên sân Mỹ Đình. Với U19, sân Mỹ Đình với sức chứa 40 nghìn chỗ ngồi bỗng trở nên quá nhỏ bé và có lúc phình to lên đến hơn 50 nghìn khán giả. Với tuyển Việt Nam qua hai trận giao hữu quốc tế với Palestine và Malaysia, sân Mỹ Đình lại rộng thênh thang, lạnh lẽo bốn phía. Và rồi, hàng loạt so sánh, bình luận trên các diễn đàn về hai hình ảnh trái ngược ấy.

Trước mắt của Tấn Tài và các đồng đội không chỉ là đối thủ Indonesia, Philipines, Lào mà còn là nhiệm vụ xóa đi khoảng cách đang tồn tại giữa “tuyển Việt Nam - U19”. Đó là những bước chạy, những trận đấu không chỉ tìm đến chiến thắng mà còn tìm lại niềm tin nơi nhiều người hâm mộ đã “dồn” hết cho Công Phượng và các đồng đội của anh. Không thể biến Mỹ Đình thành “chảo lửa” như U19 từng làm, tuyển Việt Nam chắc chắn lại đi trong hành trình của áp lực từ sự so sánh. Đó là “một cảm giác thực sự khó chịu” như một tuyển thủ tâm sự.

“U19 Việt Nam hiện còn để lại dư âm quá lớn, đặc biệt kỷ niệm cách đây hai tháng trên sân Mỹ Đình. Cách chơi của đội bóng thầy Giôm dẫn dắt, cú ngoặt bóng của Công Phượng, đường chuyền tinh tế của Tuấn Anh hay Xuân Trường dường như trở thành 'tiêu chuẩn' của bóng đá Việt Nam trong lòng không ít fan hâm mộ lúc này.

Nhiều người như quên đi vẫn còn có một tuyển Việt Nam - nơi tập hợp những tinh hoa của bóng đá quốc nội. Điều đó có công bằng không cho thầy trò HLV Miura không. Tôi nghĩ các cá nhân của đội tuyển đều đã và đang nỗ lực hết mình qua từng trận, như những gì U19 cố gắng vượt qua những cú sốc thua trận trước U19 Nhật Bản, U19 Hàn Quốc. Trái tim của mỗi con người vốn rất rộng lớn mà”, một chuyên gia đưa ra nhận định.

Trần Huỳnh