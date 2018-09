'Tuyển Việt Nam thận trọng nhưng đừng đánh mất mình'

Cựu HLV tuyển quốc gia Phan Thanh Hùng đưa ra đánh giá về trận bán kết lượt về giữa chủ nhà và Malaysia.

“Tôi không nghĩ Malaysia có nhiều cơ hội lật ngược thế cờ trong trận đấu này. Những gì họ thể hiện từ đầu giải, đặc biệt trong trận đấu với tuyển Việt Nam trên sân Shah Alam, cho thấy Malaysia khó tạo tạo nên bất ngờ tại Mỹ Đình”, ông Phan Thanh Hùng - người từng dẫn dắt đội thắng Malaysia năm 2012 - cho biết.

Ông Hùng tin tưởng vào chiến thắng của tuyển Việt Nam trước Malaysia. Ảnh: KL.

HLV Phan Thanh Hùng từng gặp tuyển Malaysia nhiều lần trên cương vị trợ lý HLV Calisto và HLV tuyển Việt Nam giai đoạn 2012. “Tuyển Malaysia nhiều năm qua vẫn trung thành lối chơi phòng ngự - phản công dựa trên nền tảng thể lực sung mãn, nhất là hiệp hai, so với đối thủ. Nhưng hiện nay, tuyển Việt Nam không còn ngán bài toán này khi thể lực của các học trò HLV Miura cải thiện đáng kể và đủ sức dồn ép đối thủ cả trận”, ông Hùng nhận xét.

Tuyển Việt Nam vẫn tiếp tục cách chơi tấn công chủ động trước đối thủ như nhiều lần gặp trước ở các giải chính thức. HLV Hà Nội T&T phân tích: “Tuyển Việt Nam vẫn luôn nhỉnh hơn Malaysia. Nhưng trong nhiều trận đấu trước đây, may mắn lại đứng về phía họ từ cách chơi rình rập hoặc do chính chúng ta sai lầm cá nhân như ở chung kết SEA Games 2009, bán kết lượt đi AFF Cup 2010. Bây giờ, vận đỏ không còn đứng về phía Malaysia, cũng như hàng phòng ngự Việt Nam chơi tập trung, hạn chế sai sót. Bên cạnh đó, tôi đánh giá hàng công của Malaysia giải này không còn lợi hại như xưa do vấn đề tuổi tác”.

Tuyển Việt nam có chiến thắng 2-1 trong trận lượt đi ngay tại Shah Alam. Nhưng không ít người hâm mộ vẫn rất lo lắng vì tỷ số trên còn mong manh. HLV dày dặn kinh nghiệm có quan điểm khác: “Thận trọng là đúng nhưng tuyển Việt Nam không cần thận trọng quá mức mà đánh mất mình. Ngay trên sân đối phương mà chúng ta có thể chơi tấn công và thắng lợi thì về sân nhà không lẽ chúng ta phòng ngự. Tôi nghĩ ông Miura sẽ chơi như ở trận lượt đi, nhưng chắc chắn là luôn có sự an toàn cao độ ở tuyến sau.

Malaysia chính là đội phải vùng lên. Như tôi đã nói, hàng công của Malaysia năm nay không thực sự mạnh. Tuyển Việt Nam cứ bình tĩnh hóa giải và chơi đúng như cách chơi của mình. Hàng tiền vệ chủ nhà không ngại về sức khi đua tranh với đối thủ và hoàn toàn có thể phá đối phương từ giữa sân, còn hàng công chúng ta có đủ phương án để tiếp cận khung thành đối thủ. Tôi tin chúng ta tiếp tục có chiến thắng trước Malaysia tại Mỹ Đình”.

“HLV Miura đang xây dựng được một tập thể mạnh với nhiều cái tên mới như Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Tiến Thành, Huy Hùng, Hoàng Thịnh, Minh Tuấn… và những cái tên cũ như Văn Quyết, Thành Lương, Công Vinh… Đây là tập thể không hề biết e sợ, có bản lĩnh chinh phục những mục tiêu cao. Nhìn tuyển Việt Nam thi đấu, tôi cũng phấn khởi theo. Rõ ràng, HLV Miura đang tạo ra những nét khác biệt đáng trân trọng”, HLV người Đà Nẵng nói.

Ngọc Hà