Tuyển thủ Việt sẵn sàng hợp tác điều tra

Trận thua của tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình đang đi theo ngã rẽ mới sau khi Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng tuyên bố “mời cơ quan điều tra vào cuộc”. Sự nghi ngờ bao trùm lên các vị trí hàng phòng ngự và họ đều khẳng định “sẵn sàng hợp tác cùng cơ quan điều tra để làm rõ trắng đen và thất bại do vấn đề tâm lý của nhiều cầu thủ trẻ, lần đầu đứng trước trận cầu lớn”. Có thông tin quá trình điều tra được khởi động bắt đầu với việc theo dõi tài khoản của nhiều tuyển thủ.

Nhiều tuyển thủ Việt khẳng định sẵn sàng hợp tác điều tra tiêu cực. Ảnh: TN.

Trong trận thua ngay từ hiệp một trước Malaysia, hàng phòng ngự tuyển Việt Nam liên tục mắc sai lầm do cá nhân, đồng thời chưa nhận đủ sự hỗ trợ từ hàng tiền vệ. Trong đó, những người trực tiếp nhất là Ngọc Hải (phạm lỗi phạt 11m), Tiến Thành (đá phản lưới nhà), Nguyên Mạnh (ra vào không hợp lý các tình huống thua), Văn Biển (di chuyển, bọc lót không tốt). Riêng Phước Tứ, một số ý kiến cho rằng anh “biến mất” trong các tình huống tranh chấp.

Thủ lĩnh của hàng phòng ngự khẳng định, bản thân mình trong sáng nên “cây ngay không sợ chết đứng”. Anh cho biết: “Tôi và các đồng đội đã nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo. Trong đội có nhiều anh em còn trẻ nên khi đứng trước trận đấu lớn có phần căng thẳng, bị tâm lý dẫn đến sai sót. Tôi sẵn sàng hợp tác khi có yêu cầu. Nhưng nghi ngờ anh em chúng tôi bán độ thì quá nghiệt ngã”.

Ở hàng phòng ngự, Phước Tứ lớn tuổi và có kinh nghiệm trận mạc nhất. Anh năm nay 30 tuổi, từng là trụ cột nơi hàng phòng ngự đội tuyển từ AFF Cup 2008, với đàn anh Như Thành tạo thành cặp trung vệ “thép”. Văn Biển có tuổi đời 29 nhưng không thường xuyên lên đội tuyển, đặc biệt sau khi qua tuổi 23. Thủ môn Nguyên Mạnh và trung vệ Tiến Thành đều 24 tuổi và đây là giải đấu lớn đầu tiên cùng đội tuyển quốc gia. Hậu vệ phải Ngọc Hải trẻ nhất khi mới 21 tuổi, vị trí sở trường là trung vệ tại CLB SLNA.

“Tôi và anh em đã nỗ lực hết khả năng của mình. Anh em chúng tôi ai cũng khát khao giành vé vào chung kết chứ không có động cơ gì cá nhân. Chúng tôi thắng cũng có tiền tỷ từ thưởng, việc gì phải bán độ để rồi đánh mất tất cả khi bài học từ Ninh Bình, Đồng Nai ngay sát sườn. Tôi và các anh em rất buồn khi bị nghi ngờ. Tôi không lo sợ và sẵn sàng hợp tác với cơ quan an ninh”, Ngọc Hải lên tiếng.

Cùng chung quan điểm, trung vệ Tiến Thành bày tỏ: “Tình huống tôi đá phản là bất khả kháng. Hệ thống phòng ngự của đội chơi không tốt chứ đâu chỉ riêng hàng phòng ngự. Anh em chúng tôi có nhiều người trẻ, lần đầu dự trận đấu lớn và có cơ hội vào chơi trận cuối cùng nên dễ sai sót và không gượng lên được ngay. Vội nghi ngờ chúng tôi là quá bạc bẽo. Tôi sẵn sàng hợp tác với cơ quan điều tra”.

Hậu vệ Văn Biển cũng cho rằng, tâm lý không ổn định do nhiều cầu thủ còn trẻ là nguyên nhân: “Hiệp một tôi chơi không tốt khi che chắn thiếu an toàn cho thủ môn. Tôi nghĩ do tâm lý anh em trẻ muốn thắng nên xông lên ngay trên sân nhà và bị thua thì ngợp, càng ngợp lại càng thua thêm. Đó là nguyên nhân chứ cứ thua là nói tiêu cực thì không ổn”. Trong khi đó, Nguyên Mạnh rất buồn vì trận thua ngay ngưỡng cửa chung kết nhưng anh khẳng định “không có tiêu cực vì anh em ai cũng xác định đá vì người hâm mộ”.

Ngay sau trận thua 2-4 tại Mỹ Đình, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng tuyên bố mời cơ quan điều tra vào cuộc. Người hâm mộ đến nay vẫn còn chưa thể tin nổi một đội bóng chơi rất ấn tượng ở sân Shah Alam cách đó vài ngày, lại thua bạc nhược với 4 bàn thủng lưới trong 43 phút đầu. Một làn sóng chỉ trích nổi lên khắp nơi, trong đó có nghi ngờ tiêu cực - “bóng ma” vẫn ám ảnh bóng đá Việt Nam suốt từ năm 1996 tới nay.

Ngọc Hà