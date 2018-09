Tuyển futsal Việt Nam đi shopping xả stress

Lực lượng an ninh luôn sẵn sàng đảm bảo an toàn cho tuyển futsal Việt Nam. 'Trước khi bước vào Futsal World Cup, tôi nhấn mạnh với các bạn rằng chúng ta sẽ tập trung giải quyết từng trận, từng trận một. Trận đấu tại vòng 16 đội cũng không khác gì so với các trận đấu tại vòng bảng. Chúng ta sẽ bước vào thi đấu tới với tất cả những gì mà chúng ta đang có, đặc biệt là sự tập trung và ý thức tuân thủ kỷ luật chiến thuật', HLV Bruno Garcia chia sẻ sau buổi tập.