Tuấn Hưng hiến kế tâm linh mang may mắn cho SLNA

Nam ca sĩ nói với tiền vệ Trần Phi Sơn đeo một sợi chỉ đỏ vào tay để cầu may trước trận gặp Bình Dương.

Chiều 10/3, SLNA đối mặt với thử thách rất lớn khi phải làm khách trên sân Gò Đậu của nhà đương kim vô địch Bình Dương ở vòng 4 V-League. Trước trận đấu, đội bóng xứ Nghệ đang xếp ở nhóm cuối bảng xếp hạng khi mới chỉ có được một điểm (thua hai, hòa một). Trong khi đó, Bình Dương sở hữu lực lượng rất mạnh lại được chơi trên sân nhà.

Trần Phi Sơn và đồng đội vui mừng sau chiến thắng đầu tiên trong mùa giải. Ảnh: Songlamplus.

Dù vậy, với sự cổ vũ của đông đảo CĐV Nghệ An, đội bóng do HLV Ngô Quang Trường dẫn dắt có một trận đấu rất hay. Chung cuộc, SLNA đánh bại Bình Dương với tỷ số 2-1 để mang về chiến thắng đầu tiên từ đầu mùa giải.

Sau trận, trên trang cá nhân, ca sĩ Tuấn Hưng gây chú ý khi tiết lộ đoạn tin nhắn giữa anh và tiền vệ Trần Phi Sơn của SLNA. Theo đó, giọng ca Nắm lấy tay anh khuyên tiền vệ người Nghệ An buộc một sợi chỉ đỏ vào tay để xin may mắn trước trận đấu cam go này. "Em à. Hãy lấy một sợi chỉ đỏ buộc lên tay mình để xin Ơn trên chút may mắn cho mình và đồng đội nhé", Tuấn Hưng nhắn với Phi Sơn.

Phi Sơn sau đó làm theo lời của Tuấn Hưng và SLNA có chiến thắng đầu tay. Bản thân Tuấn Hưng cũng tỏ ra bất ngờ, không biết lý giải điều này thế nào. Về phần mình, tiền vệ Nghệ An gửi lời cám ơn tới nam ca sĩ điển trai đã mách nước giúp anh và các đồng đội gặp may mắn.

Tuấn Hưng tiết lộ đoạn tin nhắn giữa anh và Phi Sơn. Ảnh: CMH.

Trận đấu trên còn rất có ý nghĩa với trung vệ Quế Ngọc Hải của SLNA. Anh lần đầu tiên được thi đấu trở lại sau án treo giò 6 tháng vì pha phạm lỗi với tiền vệ Anh Khoa của Đà Nẵng ở mùa trước. Chính Ngọc Hải là người có đường kiến tạo giúp Odat ghi bàn mở tỷ số trong hiệp một.

Minh Khang