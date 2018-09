Tuấn Anh và hình xăm động viên tinh thần

Tiền vệ tuyển Việt Nam trở lại mạnh mẽ sau chấn thương để chứng tỏ khả năng ở trận đấu gặp Jordan.

Tuấn Anh liên tiếp gặp nhiều thử thách trong sự nghiệp thời gian vừa qua, đặc biệt trong năm 2016. Để động viên tinh thần, tiền vệ tài hoa quê Thái Bình quyết định xăm lên cánh tay trái hình ảnh và dòng chữ ý nghĩa. Bản thân Tuấn Anh đang cho thấy anh trở lại mạnh mẽ sau thời gian dài dưỡng thương.

Tuấn Anh có màn thể hiện tốt trong trận gặp Jordan. Ảnh: Tính Anh.

Cầu thủ thuộc biên chế của HAGL khá kín tiếng, khiêm tốn và ít đề cập đến chuyện đời tư. Vì vậy, phải rất để ý mới thấy trên cánh tay trái của anh xăm một hình nhỏ mang nhiều ý nghĩa. Là một người theo đạo, Tuấn Anh chọn cho mình hình xăm là cây thập giá với dòng chữ bao xung quanh, nhìn xa như ánh hào quang "Only God can Judge me", dịch ra là "Chỉ có Chúa mới có thể phán xét tôi".

Hình được Tuấn Anh xăm khi anh tập hồi phục sau ca phẫu thuật gối tại Singapore đầu năm 2017. Hình xăm mang ý nghĩa như lời nhắc nhở phải luôn mạnh mẽ vượt qua thử thách của nghề nghiệp, luôn cảm nhận được nguồn sức mạnh động viên tinh thần từ niềm tin. Thực tế Tuấn Anh liên tục gặp khó khăn trên con đường sự nghiệp, chủ yếu liên quan đến chấn thương đầu gối. Do đó, tuy được đánh giá là tiền vệ tài hoa bậc nhất Việt Nam, anh chưa có sự tỏa sáng trọn vẹn.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Jordan vừa qua có ý nghĩa lớn với tiền vệ sống hiền lành, khiêm tốn. Lần đầu sau 6 tháng dưỡng thương, anh trở lại đội hình chính. Tuấn Anh cùng Xuân Trường và Huy Hùng là tam giác ở tuyến giữa của đội tuyển. HLV Hữu Thắng để Tuấn Anh thi đấu trọng vẹn trận đấu, cho thấy ông đặt nhiều niềm tin và muốn học trò có cơ hội thể hiện.

Hình xăm đầu tiên của Tuấn Anh có ý nghĩa động viên tinh thần. Ảnh: TT.

Tuấn Anh không phụ lòng thầy, người hâm mộ khi thi đấu nỗ lực, bền bỉ, không ngại va chạm dù chỉ mới hồi phục chấn thương. "Với Tuấn Anh, tôi có thể dùng từ hài lòng trong trận đấu hôm nay. Hài lòng về nỗ lực của cậu ấy sau thời gian dài kiên trì tập hồi phục. Khả năng của Tuấn Anh còn nhiều hơn như vậy nhưng thể lực hiện nay của anh chưa cho phép", HLV Hữu Thắng nhận xét về cậu học trò.

Kết thúc trận đấu, dù rất mệt, Tuấn Anh luôn giữ nụ cười trên môi như vừa trút được phần nào áp lực. Quả thực, tiền vệ trẻ vừa trải qua một thử thách thực sự ở cả thể lực, ý chí. Màn trình diễn khả quan của tiền vệ quê lúa mở ra rất nhiều tín hiệu vui cho anh, cho HAGL và đội tuyển Việt Nam.

Ngọc Hà