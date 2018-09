Trung vệ Phước Vĩnh và tình yêu vượt gian khó

Cầu thủ Đà Nẵng tự hào khi bà xã Thúy An là điểm tựa giúp anh trở lại sau dư âm vụ bán độ Bacolod 2005.

Còn nhớ vụ bán độ SEA Games 2005 khiến hàng loạt ngôi sao U23 như Văn Quyến, Quốc Vượng, Quốc Anh, Văn Trương... dính vòng lao lý. Trung vệ triển vọng của CLB Đà Nẵng Phước Vĩnh cũng nằm trong số cầu thủ U23 dính án năm ấy, khi anh mới tròn 20 tuổi đời.

Phước Vĩnh và gia đình hạnh phúc là động lực giúp anh vươn lên. Ảnh: AT.

Trở lại sân cỏ sau 3 năm chịu án treo giò, Phước Vĩnh, Hải Lâm hay Quốc Anh có những ngày đầu khó khăn ở CLB Đà Nẵng. Bằng đẳng cấp và tài năng của mình, Phước Vĩnh trở lại vị trí trụ cột ở đội bóng sông Hàn. Chàng trung vệ có chiều cao 1m80 cùng CLB Đà Nẵng lập cú đúp vô địch V-League, Cup quốc gia mùa 2009. Trong năm đó, Vĩnh cũng đưa bà xã Thúy An về dinh để hoàn thành năm viên mãn của sự nghiệp lẫn cuộc sống.

Kể về cuộc tình của hai vợ chồng, Thúy An cho biết cô quen chồng từ năm 2006, khi mình còn đang làm nhân viên ngân hàng SHB. Qua tiếp xúc bạn bè, Thúy An biết Phước Vĩnh nhưng chẳng biết anh là cầu thủ. Bản thân Vĩnh ấn tượng sự duyên dáng, mạnh mẽ của cô bạn gái mới quen. Lúc ấy, Thúy An từ Đắk Lắk xuống Đà thành học Đại học rồi ở lại lập nghiệp.

Trải qua 3 năm thử thách, khi Thúy An là người bên cạnh chia sẻ, động viên giúp Phước Vĩnh trở lại trên sân cỏ. 5 năm sau ngày cưới, cặp vợ chồng trẻ đã có đủ nếp, đủ tẻ. Khi cô công chúa nay đã được hơn một tuổi chào đời, trung vệ Đà Nẵng quyết định để bà xã nghỉ làm ngân hàng để ở nhà chăm sóc con cái.

"Thấy chồng đưa ra quyết định như thế, tôi cũng nửa mừng và nửa lo. Bản thân tôi muốn có thêm một công việc làm có thu nhập ổn định để hỗ trợ anh Vĩnh. Đúng là việc đưa đón cậu con trai đầu rồi lại thêm sinh thêm cháu thứ hai mất nhiều thời gian, nhưng tôi cũng tính phải có hướng kinh doanh để vợ chồng an tâm hơn về cuộc sống. Anh Vĩnh đắn đo suy nghĩ rồi lựa chọn mở cửa hàng kinh doanh đồ thời trang cho tôi làm quản lý", Thúy An chia sẻ.

Bà xã năng động Thúy An là hậu phương của gia đình nhỏ. Ảnh: AT.

Tháng 11/2013, Vĩnh cùng bà xã quyết định đổ vốn mở shop thời trang ở 165 Phan Châu Trinh, TP Đà Nẵng. Cửa hàng rộng khoảng 50m2 và được nhiều khách quen đánh giá cao. Qua gần nửa năm chuyển hướng kinh doanh, Thúy An cho biết cô thấy năng động và mạnh mẽ hơn hẳn, chứ không chỉ quanh quẩn việc chăm sóc con cái. Còn trung vệ Phước Vĩnh cũng hài lòng khi giúp bà xã xinh đẹp có thêm niềm vui sau khi hạ sinh cho mình hai thiên thần.

Anh Tuấn