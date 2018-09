Trực thăng và 3 xe cảnh sát tìm trộm nhà Rooney

Hàng xóm miêu tả cảnh tượng xung quanh biệt thự 6 triệu bảng của tiền đạo MU như một bộ phim hành động.

Biệt thự nhà Rooney được coi như pháo đài với hệ thống an ninh chặt chẽ khiến trộm nản lòng. Ảnh: Sun.

Theo The Sun, khi Rooney đang trên sân Old Trafford thi đấu trận giao hữu với Everton kỷ niệm 12 năm khoác áo MU hôm 3/8, một nhóm trộm bịt mặt tìm cách đột nhập vào tổ ấm của anh ở Cheshire. Máy quay an ninh ghi được cảnh một tên bịt mặt trèo qua cửa sổ, chạm vào hệ thống báo động. Nghe thấy tiếng còi cảnh sát, tên này chạy ngay ra ngoài về phía một chiếc xe đang chờ, đanh rơi cả balô.

Hàng xóm nhà Rooney cho biết, một chiếc trực thăng cùng ba xe cảnh sát tuần tra đến rất nhanh, chó nghiệp vụ cũng lùng sục quanh biệt thự 6 triệu bảng. "Wayne có hệ thống báo động tối tân đảm bảo an toàn cho Coleen và lũ trẻ khi anh ấy thi đấu xa nhà. Nó giống như một pháo đài vậy. Cảnh tượng như phim hành động khi còi rú lên, ánh đèn pin của cảnh sát rọi khắp nơi. Cảnh sát không biết từ đâu tới rất nhanh, họ rà soát kỹ quanh khu vực này", một hàng xóm chia sẻ.

Vợ chồng Rooney và các con trong trận đấu kỷ niệm trên sân Old Trafford hôm 3/8. Ảnh: Sun.

Sau trận đấu, Rooney rất sốc khi được thông báo về vụ trộm bất thành diễn ra trong biệt thự kiên cố của mình. Vụ việc diễn ra trong khoảng thời gian từ 20h30 đến 20h45 cách nơi tiền đạo MU đang thi đấu khoảng 30 km. Coleen và ba nhóc Kai, Klay, Kit ở trên khán đài cổ vũ chàng Shrek. Cảng sát khu vực Cheshire cũng xác nhận thông tin về vụ trộm đồng thời đang tìm các nhân chứng.

Dù là trận đấu kỷ niệm, Rooney chỉ chơi 53 phút và không ghi được bàn thắng nào. Trận giao hữu kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Hoàng Trang