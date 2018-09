Trọng Nghĩa: Chàng công tử ở V-League

Chàng hậu vệ quê Hải Phòng sẽ có sự khởi đầu mới đầy hứa hẹn trong màu áo Than Quảng Ninh ở V-League 2014 sắp tới.

Hai vợ chồng Trọng Nghĩa - Trà My và cậu con trai Chí Dũng. Ảnh: AT.

Trưởng thành từ lò đào tạo bóng đá Hải Phòng, Bùi Trọng Nghĩa khiến CĐV đất Cảng yêu mến bằng lối chơi mạnh mẽ, quyết liệt. Gia đình Nghĩa kinh doanh lớn ở đất Cảng nhưng thay vì nối nghiệp, anh lại gắn bó tuổi thanh xuân của mình ở sân Lạch Tray. Dưới sự dẫn dắt của thầy Vương Tiến Dũng, Trọng Nghĩa có những năm tháng khó quên cùng Hải Phòng tại sân chơi V-League. Đến khi bóng đá quê nhà trải qua thời khắc chuyển giao khó khăn, hậu vệ phải này thất vọng và rồi quyết định rời xa sân cỏ năm 2012.

Lúc ấy, Trọng Nghĩa sang Thái Lan để hỗ trợ gia đình làm kinh doanh, nhưng rồi đam mê với trái bóng tròn lại níu chân Trọng Nghĩa trở về với sân cỏ. Sau khi nhận lời HLV Vương Tiến Dũng vào thi đấu trong màu áo Cần Thơ ở giải hạng Nhất mùa 2013, Trọng Nghĩa trở về đầu quân cho Than Quảng Ninh trước thềm V-League 2014.

Chàng cầu thủ có vẻ ngoài như một diễn viên cho biết mình muốn thi đấu gần nhà để hỗ trợ bà xã Trần Trà My chăm sóc cậu con trai đã gần hai tuổi. Theo tiết lộ của Trọng Nghĩa, mối tình đẹp như tiểu thuyết của mình với bà xã trải qua nhiều năm thử thách. Bởi cả hai đã sớm có cảm xúc khác lạ về nhau khi còn chung mái trường cấp ba. Trong trí nhớ của Trọng Nghĩa, bà xã của mình khi đó xinh xắn, dễ thương và có nụ cười hiền hậu như hớp hồn.

Có lúc tình cảm bị gián đoạn khi Trọng Nghĩa mải mê đuổi theo trái bóng tròn, còn Trà My bận theo đuổi việc học hành rồi ra Hà Nội làm việc. Mãi đến lúc ấy, Trọng Nghĩa nhận ra mình không thể sống thiếu được Trà My thêm một lần nữa. Không ít phương án, kế hoạch kỹ lưỡng chuẩn bị, chàng trai Hải Phòng mới chiếm trọn được trái tim của bà xã Trà My hoàn toàn. Cái kết cho câu chuyện tình lãng mạn như mơ ấy là cậu con trai Bùi Trần Chí Dũng giống bố như hệt, nhân chứng cho cuộc tình đầy thử thách của cặp vợ chồng.

Sau khi kết hôn, bà xã xinh đẹp xin nghỉ làm ngân hàng để trở về quản lý việc kinh doanh khách sạn. Còn Trọng Nghĩa vẫn nặng tình với sân cỏ vì đam mê với trái bóng còn quá lớn.

Trọng Nghĩa sẽ đầu quân cho Than Quảng Ninh chơi V-League 2014. Ảnh: AT.

Lấy tên người thầy Vương Tiến Dũng làm tên cho con trai của mình, vợ chồng Trọng Nghĩa còn muốn gửi gắm cậu quý tử nhà mình cho thầy Dũng rèn rũa thành ngôi sao bóng đá trong tương lai.

Anh Tuấn