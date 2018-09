'Trong mắt Pepe tôi không phải là người'

Cựu tiền vệ Barca Seydou Keita giải thích việc không bắt tay cầu thủ Real trước trận giao hữu.

Keita và Pepe từng nhiều lần xích mích khi tiền vệ người Mali còn thi đấu cho Barca. Ảnh: PA.

Seydou Keita và Pepe là tâm điểm chú ý ở trận giao hữu giữa Real Madrid và AS Roma trên đất Mỹ mới đây (AS Roma thắng 1-0). Trong lúc cầu thủ hai đội chào hỏi nhau trước trận đấu, Pepe gặp phen tẽn tò khi bị Keita thẳng thừng từ chối bắt tay. Tiền vệ người Mali sau đó còn nổi nóng ném chai nước về phía Pepe khiến cầu thủ hai đội phải ra tay can thiệp để tránh một vụ ẩu đả trên sân.

Sau trận, cựu tiền vệ Barca lên tiếng giải thích về hành động không bắt tay Pepe và ném chai nước của mình. "Khi tôi còn chơi cho Barca, Pepe gọi tôi là 'đồ con khỉ'. Từ đó, tôi thấy rằng anh ta chẳng có điều gì tốt đẹp cả. Tôi không tiết lộ với giới truyền thông điều này bởi vì tôi nghĩ chuyện đó không đáng. Đây chính là lý do tôi không bắt tay anh ta", Keita thổ lộ.

"Thật không thể chấp nhận khi một kẻ nào đó đã nhổ vào tôi. Tôi không thấy bất cứ lý do nào để bắt tay anh ta cả vì trong mắt anh ta tôi đâu phải là con người. Tôi không thích nói chuyện với kẻ chẳng coi tôi là người. Cái cách anh ta đối xử với tôi là không thể chấp nhận. Thay vì hỏi tôi lý do tôi không bắt tay, anh ta lại nhổ vào tôi", cựu tiền vệ Barca bức xúc nói.

Video Keita từ chối bắt tay và ném chai nước về phía Pepe

Keita gây sự với Pepe

Mika