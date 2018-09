Tranh luận việc nhiều tuyển thủ đá giải U21 quốc gia

U21 HAGL, U21 Hà Nội T&T hay U21 Đà Nẵng đưa vào danh sách đăng ký thi đấu nhiều cầu thủ đã thành danh.

Vòng chung kết giải U21 quốc gia Cup Clear Men 2015 khởi tranh vào ngày mai 22/10. Một vấn đề tranh luận trước giải là liệu có nên “dùng dao mở trâu để mổ gà” hay không khi quy định cho phép các đội được tăng cường các tinh binh.

Duy Mạnh, Đức Huy sẽ cày ải ở giải U21 quốc gia sắp tới. Ảnh: PA.

Tại cuộc họp báo, ý kiến từ một số đơn vị truyền thông cho rằng nên xem xét lại quy định cho phép các CLB dự vòng chung kết đăng ký bổ sung ba thành viên trên 22 tuổi, cầu thủ đã thành danh để dành “đất” cho các tài năng khác thể hiện. Thực tế theo đăng ký, tại giải lần này có nhiều cầu thủ tên tuổi tham dự như Đông Triều, Minh Vương, Văn Tiến, Thanh Hậu, Tiến Hoài, Anh Tài (U21 HAGL), U21 Hà Nội T&T có Duy Mạnh, Duy Khánh, Quang Hải, Đức Huy… U21 Đà Nẵng cũng đưa Nguyễn Thái Sung, Đặng Anh Tuấn, Hồ Ngọc Thắng, Phan Văn Long vào danh sách thi đấu.

Tuy nhiên, đại diện ban tổ chức cho biết: “Điều lệ có từ lâu giúp giải thêm chất lượng, sôi động. Ngoài ra, một nguyên nhân quan trọng khác là giải lần này là cơ hội để HLV Miura phát hiện ra những tài năng để bổ sung cho U23 Việt Nam chuẩn bị cho giải vô địch U23 châu Á 2016 và xa hơn là SEA Games 29”.

Giải U21 lần thứ 19 diễn ra tại sân Thống Nhất, TP HCM từ ngày 22/10-1/11. 8 đội dự giải chia thành hai bảng, chủ nhà U21 TP HCM, HAGL, An Giang, Thừa Thiên Huế nằm ở bảng A. Bảng B là các tên tuổi U21 Khánh Hòa, Hà Nội T&T, Đà Nẵng và Bình Định. Đội vô địch sẽ nhận phần thưởng là cờ, Cup và số tiền 250 triệu đồng, hạng nhì nhận 120 triệu đồng và 60 triệu đồng cho đội xếp thứ ba. Nhãn hàng Clear Men sẽ trao giải cầu thủ xuất sắc giải đấu với phần thưởng là một xe máy trị giá 36,4 triệu đồng.

Lần thứ ba U21 quốc gia tổ chức tại TP HCM. Lễ khai mạc diễn ra ngày 22/10 và sau đó là hai trận đấu giữa U21 TP HCM - U21 HAGL và U21 An Giang - U21 Thừa Thiên Huế. Sự kiện bắt đầu từ 15h30 có chương trình văn nghệ với sự tham gia của Hồ Ngọc Hà, Phạm Anh Khoa, Noo Phước Thịnh. Ngoài khán đài A bán vé với giá 50.000 đồng, các khán đài B, C, D đều mở cửa tự do để phục vụ khán giả.

Ngọc Hà