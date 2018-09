Tranh cãi nguyên nhân C. Ronaldo nổi nóng đánh đối thủ

Nhiều tờ báo cho rằng CR7 bị ảnh hưởng tâm lý vì chuyện tình cảm trong khi các chuyên gia nhận định đây chỉ là hành vi bình thường.

C. Ronaldo phải nhận thẻ đỏ sau pha cố tình đá vào chân Edimar. Ảnh: AFP.

Cuối tuần qua, C. Ronaldo phải nhận thẻ đỏ sau pha cố tình đá vào chân của hậu vệ Edimar trong trận đấu giữa Cordoba và Real ở vòng 20 La Liga. May cho CR7 là Real không phải trả giá vì hành vi nóng nảy của anh khi vẫn giành chiến thắng chung cuộc 2-1 để bảo toàn vị trí đầu bảng. Đây là thẻ đỏ thứ 5 của siêu sao người Bồ Đào Nha trong 6 năm thi đấu ở Tây Ban Nha. Trước đó, lần gần nhất anh bị truất quyền thi đấu là trong trận gặp Athletic Bilbao, cách đây 13 tháng.

Nhiều tờ báo nhận định C. Ronaldo hành động thiếu kiềm chế vì ảnh hưởng tâm lý trong chuyện tình cảm riêng. Những ngày qua, siêu sao người Bồ Đào Nha liên tục là tâm điểm trên các mặt báo sau khi chia tay cô bạn gái Irina Shayk. Nhiều nguồn tin cho rằng, C. Ronaldo bỏ siêu mẫu Nga vì cô mẫu thuẫn với mẹ của anh. Đỉnh điểm mâu thuẫn là Irina không tới dự sinh nhật thứ 60 của mẹ CR7 hôm 31/12/12014.

Bên cạnh đó, cũng có một số tin đồn cho rằng Irina quyết định chia tay vì C. Ronaldo liên tục ngoại tình và đã có bóng hồng khác. Mới nhất, cầu thủ hay nhất thế giới 2014 bị đồn hẹn hò với nữ biên tập viên xinh đẹp Lucia Villalon, hiện làm việc kênh truyền hình nội bộ của Real - RMTV. Tuy nhiên, cách đây ít hôm chị gái Elma Aveiro của C. Ronaldo lên tiếng bác bỏ tin này.

Chia tay Irina, C. Ronaldo bị đồn cặp kè Lucia Villalon (phải).

Trong khi đó, các bình luận viên bóng đá cho rằng việc C. Ronaldo bị thẻ đỏ chỉ là chuyện bình một trong trận đấu bế tắc. Phản ứng của C. Ronaldo có thể là do bị ức chế với trọng tài. Ngay đầu trận, trọng tài cho Cordoba được hưởng một quả penalty trong tình huống bóng vô tình chạm tay Ramos. Sau đó, vị vua áo đen lại từ chối thổi phạt đền khi C. Ronaldo bị hậu vệ Jose Crespo của Cordoba kéo ngã trong vòng cấm.

Nhà báo Santiago Segurola của tờ Marca nhận định "Đây là trận đấu tồi tệ nhất của C. Ronaldo kể từ năm 2009". Tại Tây Ban Nha, C. Ronaldo chọc thủng lưới 27 trong số 29 đội bóng mà anh từng đối đầu. Cordoba và Real Sociedad là hai đối thủ duy nhất anh chưa từng ghi bàn. C. Ronaldo là một cầu thủ luôn khát khao chiến thắng nên việc anh mất kiềm chế khi bế tắc và ức chế tâm lý là chuyện hoàn toàn dễ hiểu.

C. Ronaldo nổi nóng vung tay vào mặt Jose Angel Crespo trước khi nhận thẻ đỏ rời sân. Ảnh: AFP.

Lan Chinh