Trải nghiệm World Cup cùng công nghệ AR

Công nghệ tương tác thực tế AR (Augmented Reality) được Castrol ứng dụng trong chuyến xe cuồng nhiệt World Cup đem đến trải nghiệm bóng đá mới mẻ cho người xem.

Tại Việt Nam, người hâm mộ trái bóng tròn có thể trải nghiệm công nghệ AR trên chuyến xe cuồng nhiệt Castrol World Cup. Công nghệ này không chỉ là điểm nhấn thu hút đông đảo giới trẻ mà còn giúp người xem có cảm giác như đang đứng giữa sân vận động Maracana tại Brasil và cùng reo hò cổ vũ trận đấu với hàng triệu khán giả. Người tham gia chuyến xe cuồng nhiệt Castrol chỉ cần nhận tờ thông tin từ hoạt náo viên của chương trình, đăng ký tham gia và ngay lập tức có thể trải nghiệm công nghệ tương tác thực tế thường chỉ thấy trong phim ảnh như Iron Man 2, Mission Impossible…

Người tham dự còn được rút thăm độc đáo bằng công nghệ AR để nhận lấy những món quà phiên bản đặc biệt của World Cup. Linh vật Fuleco, áo thun, móc khóa, mũ lưỡi trai sẽ từ từ xuất hiện và xoay vòng 3 chiều trên tờ giấy thông tin khiến người rút thăm hồi hộp theo dõi.

Cũng trong hành trình cuồng nhiệt này, hoạt náo viên Castrol sẽ tư vấn cách tham dự cuộc thi "Cuồng nhiệt cùng Castrol, đoạt vé tới Brasil" và chia sẻ những bí kíp để mau chóng có mặt trên bảng thành tích. Bạn trẻ có thể kết nối Wi-Fi và tải ứng dụng Castrol World Cup ngay tại chuyến xe cuồng nhiệt để lập tức tham dự cuộc thi và chinh phục giấc mơ đến Brasil xem World Cup mùa hè này. Do vậy, đừng quên mang theo chiếc smartphone yêu thích của mình đến chuyến xe Castrol World Cup độc đáo.

Chuyến xe cổ động World Cup 2014 sẽ đi qua 6 tỉnh thành Hà Nội, Nghệ An, Đà Nẵng, Nha Trang, Đồng Nai, TP HCM và Cần Thơ. Công nghệ AR cùng hàng ngàn quà tặng phiên bản đặc biệt mùa World Cup 2014 sẽ là những điểm nhấn để chuyến xe thu hút đông đảo người hâm mộ bóng đá tham gia hành trình cuồng nhiệt. Dự tính, chương trình sẽ kết thúc trong tháng 4/2014. Theo dõi thông tin cập nhật hành trình cuồng nhiệt của chuyến xe Castrol World Cup tại đây.

Cuộc thi "Cuồng nhiệt cùng Castrol, đoạt vé tới Brasil" được tổ chức từ ngày 1/3 đến 31/5 trên website: www.cuongnhietcungcastrol.vn. Người chơi chỉ cần nhanh chóng tập hợp càng nhiều điểm càng tốt bằng cách tạo tài khoản, tải ứng dụng, mời bạn bè, trả lời câu hỏi về World Cup… để lọt vào bảng thành tích rút thăm 3 vé đi Brasil ở đợt một hoặc 6 vé đi Thái Lan ở đợt hai.

Công nghệ AR đã được nhiều hãng tên tuổi trên thế giới ứng dụng vào việc quảng bá của mình như Công ty IBM cung cấp ứng dụng miễn phí Around Me trên kho ứng dụng App Store và Google Play dùng cho giải quần vợt US Open và Wimbledon. Khán giả ngồi ở khán đài có thể hướng camera của điện thoại về mọi phía để nhận được thông tin chồng lên hình ảnh thu nhận bởi ống kính, đánh dấu nơi bán thức ăn, nhà vệ sinh, bến taxi...

Để quảng bá phim Iron Man 2, Paramount Pictures cung cấp ứng dụng AR giúp người dùng trở thành... Người Sắt. Khi mở ứng dụng, người dùng thấy hình ảnh thu nhận từ webcam, trong đó khuôn mặt người dùng bỗng nhiên được che chắn bởi mặt nạ của Người Sắt. Phần mềm có khả năng nhận diện khuôn mặt người dùng, tạo mặt nạ tương ứng trong không gian ba chiều ảo…

Mới đây, Facebook đã chi đến 2 tỷ USD để mua công ty sản xuất kính thực tế ảo VR (Virtual Reality) nhằm theo kịp xu hướng thực tế ảo đang ngày càng phổ biến. AR là một trong những công nghệ tương tác thực tế phát triển từ VR, có thể xem thực tế ảo mà không cần kính. Theo tiến sĩ Ronald Azuma (Mỹ), công nghệ AR có 3 đặc trưng thú vị là kết hợp thực và ảo, tạo ra tương tác theo thời gian thực và thể hiện trong không gian ba chiều.

Minh Trí