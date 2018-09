Top chuyển nhượng ồn ào trước V-League 2015

Mùa giải mới đang đếm ngược từng ngày. Nhiều hợp đồng gây tranh cãi diễn ra trong quá trình chuẩn bị của các đội bóng.

Công Vinh: Trái đắng từ HLV Thụy Hải

Công Vinh gặp trục trặc lớn khi ký hợp đồng ba năm với Bình Dương. Ảnh: KL.

Công Vinh cập bến Bình Dương với lộ trình tưởng như yên ả. Nhưng bất ngờ HLV Lê Thụy Hải đăng đàn cho biết việc mua CV9 không phải kế hoạch của ông mà là của lãnh đạo. Ông nói thẳng không biết xếp Vinh ở đâu bởi các vị trí đều chật cứng nhân sự. “Nếu lãnh đạo bắt tôi dùng anh ta ở đội hình xuất phát, tôi xin nghỉ ngay”, ông nói. Thực tế, Vinh ngồi dự bị.

Tiền đạo Nghệ An về Bình Dương với bản hợp đồng 8 tỷ đồng cho ba năm. Công Vinh từng thổ lộ, đây có thể là bản hợp đồng chuyên nghiệp cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu của mình.

Bửu Ngọc: Suýt kiện CLB Đồng Tháp ra tòa

Thủ môn Bửu Ngọc có quá trình đấu tranh pháp lý khá dai dẳng và căng thẳng với lãnh đạo CLB chủ quản để thành người tự do. Đơn kiện CLB ra tòa án cũng được phía Bửu Ngọc chuẩn bị sẵn sàng. Theo hợp đồng, cầu thủ 23 tuổi này phải ở lại Đồng Tháp đến năm 28 tuổi nhưng anh không đồng ý vì cho rằng “vô lý”. Ban đầu, đội bóng xứ bưng biền chỉ đồng ý để anh ra đi nếu chịu đền bù ba tỷ đồng. Nhưng sau đó, đôi bên làm việc và chốt lại số tiền đền bù từ 1,2 -1,5 tỷ đồng.

Trở thành người tự do, Bửu Ngọc quyết định đầu quân cho CLB Cần Thơ với bản hợp đồng tiền tỷ có thời hạn ba năm.

Hồng Quân: Chấp nhận mất 500 triệu đồng để tự do

Mạc Hồng Quân ký với CLB Quảng Nam bản hợp đồng có thời hạn hai năm từ tháng 8 với giá trị 800 triệu đồng một năm. Nhưng sau khi đi Asiad và AFF Cup về, Quân đổi ý và muốn tìm bến đỗ mới. Chiếu theo hợp đồng, Quảng Nam muốn anh phải đền bù hơn một tỷ đồng mới ký giấy thanh lý. Sau thời gian làm việc căng thẳng, đôi bên “chốt hạ” ở con số 500 triệu đồng. Chưa ăn, ở, tập luyện ở đất Quảng ngày nào nhưng Quân chấp nhận mất số tiền trên để “được thi đấu gần nhà”.

Ngay sau đó, anh cập bến đại gia mới nổi Than Quảng Ninh. Hợp đồng có thời hạn ba năm, giá trị khoảng 1,2 tỷ đồng mỗi năm, lương tháng 35 triệu đồng.

Thanh Hào: Bỏ 700 triệu đồng để ra đi

Một đồng đội của Bửu Ngọc ở CLB Đồng Tháp là Thanh Hào cũng quyết định dứt áo ra đi. Tương tự như Ngọc, Hào cần nhờ đến luật sư để giải quyết mọi việc theo như nguyện vọng. Cuối cùng, anh chấp nhận bỏ 700 triệu đồng để đổi lấy sự tự do. Tại Đồng Tháp, anh còn hợp đồng ba năm (một năm lao động, hai năm cống hiến theo cách ghi trong hợp đồng anh đã ký).

Chia tay đội bóng Đồng Tháp sau 5 năm gắn bó, Hào tới đầu quân cho CLB Quảng Nam với hợp đồng hai năm với mức lót tay 1,2 tỷ đồng một năm. Tuy vậy, anh không khoác áo đội bóng miền Trung mà ra Hà Nội T&T thi đấu một năm theo dạng cho mượn.

Hoàng Danh Ngọc: Bất ngờ chuyển hướng

Tiền vệ Danh Ngọc từng gây nhiều ngạc nhiên khi quyết định không đầu quân cho Cần Thơ mà ra Than Quảng Ninh. Kết thúc mùa giải 2014, trong tư cách cầu thủ tự do, Ngọc xuôi Nam theo tiếng gọi của “thầy ruột” Văn Sỹ. Anh có thời gian dài ăn, tập ở đây và tưởng chừng sẽ là người của đội bóng miền Tây Nam Bộ. Nhưng bất ngờ, anh lại chuyển hướng ngược ra miền Bắc đầu quân cho đại gia mới Than Quảng Ninh.

Tại đội bóng đất mỏ, Danh Ngọc nhận mức lót tay vào khoảng 3,6 tỷ đồng.

Ngọc Hà