Tóc Tiên nhảy bốc lửa mừng Becks tới bar

Tóc Tiên trình bày hai ca khúc 'Gục ngã' và 'Tell me why' sau đó giới thiệu sự có mặt của Becks. Cựu danh thủ Anh đứng dậy vẫy tay chào mọi người rất nhanh rồi trở lại khu VIP cùng êkíp.