Tổ ấm nằm trên ngọn đồi của C. Ronaldo và vợ con

Siêu sao Bồ Đào Nha chọn được chỗ ở cho anh cùng bạn gái Georgina Rodriguez và 4 con tại Italy.

C. Ronaldo chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc chuyến tới Juventus. Ảnh: NN.

Thay vì một biệt thự cổ ở ngoại ô Torino, C. Ronaldo quyết định chuyển đến một chỗ mới có thiết kế hiện đại hơn, nằm ở trung tâm thành phố, trong ngày đầu tiên anh đưa cả nhà tới vùng đất mới. "Nơi ở mới có thể khiến anh nhớ tới ngôi nhà ở Madrid, với nhiều điểm tương đồng", tờ AS bình luận.

Ngày 29/7, sau khi cùng cả gia đình xuống sân bay ở Torino, C. Ronaldo được đoàn xe hộ tống tới chỗ ở mới. Chưa có nguồn tin xác nhận biệt thự là nơi ở lâu dài hay chỉ là chỗ ghé chân tạm thời của gia đình CR7. Tuy nhiên, an ninh được thắt chặt trên đường đến biệt thự, trước khi đoàn của C. Ronaldo tới.

Cơ ngơi mới tại Torino có view nhìn bao quát thành phố, biệt thự nằm cạnh một bên là đồi, bên kia là dòng sông nhỏ. Biểu tượng của Torino - nhà thờ La Gran Madre - một trong những công trình kiến trúc ấn tượng nhất trong khu vực cũng nằm ở khu vực này.

Tại đây, CR7 và gia đình là hàng xóm của doanh nhân John Elkann - Chủ tịch của tập đoàn Fiat Chrysler Automobiles.