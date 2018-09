'Tình một đêm' tìm cách tiếp cận C. Ronaldo

Người đẹp nóng bỏng Andressa Urach không đạt được ý nguyện gặp siêu sao đào hoa sau khi bị mời ra khỏi sân tập của tuyển Bồ Đào Nha.

Andressa Urach bị các nhân viên an ninh mời ra khỏi sân tập của tuyển Bồ Đào Nha. Ảnh: AFP.

Một tuần sau khi để ngực trần chào đón CR7 tới Brazil, cô nàng có vòng ba bốc lửa không từ bỏ ý định gặp bằng được "người cũ". Hôm qua, lấy danh nghĩa là phóng viên của một kênh truyền hình Brazil, Andressa Urach vào sân tập của tuyển Bồ Đào Nha tại Sao Paulo chờ đợi được phỏng vấn và gặp mặt CR7. Tuy nhiên, người đẹp bị các nhân viên an ninh mời ra khỏi sân dù trước đó cô này qua được cổng nhờ tấm thẻ tác nghiệp.

"Tôi đến chỉ để nói chúc may mắn tới Ronaldo nhưng lại bị đuổi ra khỏi đó. Cái quái gì xảy ra với quyền tự do ngôn luận vậy", cô nàng hậm hực viết trên trang cá nhân. Andressa Urach xuất hiện tại sân tập trước khi tuyển Bồ Đào Nha đến. An ninh tại khu tập huấn của đội bóng thuộc bán đảo Iberia được thắt chặt sau sự cố một cậu bé chạy thẳng vào sân xin chữ ký của C. Ronaldo tuần trước.

C. Ronaldo vẫn phải đeo túi đá ở đầu gối trong buổi tập. Ảnh: Reuters.

Ít phút sau khi tình một đêm bị đuổi, siêu sao Real và các đồng đội đến sân. CR7 vẫn tập nhẹ nhàng với toàn đội nhưng luôn cố gắng tránh va chạm. Trong giờ nghỉ, Cầu thủ hay nhất thế giới 2013 vẫn phải đeo túi đá chườm lớn ở đầu gối trái. Sau trận thua đậm 0-4 trước Đức, các sao Bồ Đào Nha quyết tâm giành trọn ba điểm trước tuyển Mỹ vào ngày 23/6 tới để nuôi hy vọng lọt vào vòng trong.

Một tuần trước, người đẹp 26 tuổi gây chú ý bằng cách để ngực trần, sơn lên mình màu cờ Bồ Đào Nha để chào đón CR7 tại khách sạn nơi toàn đội sẽ đóng quân ở Brazil. Andressa Urach nổi tiếng sau khi tuyên bố mình từng ngủ với siêu sao Real chỉ hai ngày trước khi "Kền kền trắng" thảm bại 0-4 trước Dortmund tại lượt đi tứ kết Champions League năm ngoái. C. Ronaldo một mực phủ nhận có quan hệ ngoài luồng với Urach.

Không được xuống sân gặp CR7, Andressa Urach chụp ảnh 'tự sướng' trên khán đài.

Hoàng Trang