'Tình một đêm' nói phũ không biết C. Ronaldo là ai

Siêu mẫu Melissa Satta khẳng định người mà cô quan tâm nhất trong cuộc đối đầu giữa Juventus và Sassuolo là ông xã Kevin Boateng.

Cô vợ Melissa Satta của Kevin Boateng từng bị đồn qua đêm với C. Ronaldo.

Cuối tuần qua, Juventus có cuộc tiếp đón Sassuolo ở vòng 4 Serie A. Trước trận đấu, siêu mẫu Melissa Satta - bà xã tiền vệ Kevin-Prince Boateng lên tiếng "khiêu khích" C. Ronaldo - cầu thủ được chú ý nhất của Juventus. "Cristiano Ronaldo là ai. Tôi chỉ quan tâm tới Boateng mà thôi", Melissa trả lời trong một cuộc phỏng vấn.

Phát ngôn của chân dài 32 tuổi ngay lập tức trở thành chủ đề được bàn tán xôn xao bởi C. Ronaldo không chỉ là ngôi sao nổi tiếng bậc nhất thế giới hiện nay mà còn từng bị nghi qua đêm với cô. Hồi năm 2012, giới truyền thông Italy rộ lên tin đồn C. Ronaldo nhắn tin tán tỉnh Melissa, khi đó siêu sao người Bồ Đào Nha đang hẹn hò với Irina Shayk còn chân dài người Italy là bạn gái của Boateng. Nhờ chiêu "dội bom tin nhắn", C. Ronaldo cuối cùng cũng đưa được người đẹp lên giường.

Đáp trả lời "khiêu khích" từ phía Melissa Satta, C. Ronaldo lập cú đúp, giúp Juventus giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Đây là những pha lập công đầu tiên của siêu sao người Bồ Đào Nha cho đội bóng thành Torino sau 4 vòng đấu ở Seria A. Trong khi đó, Kevin Boateng đá đủ 90 phút cho Sassuolo nhưng không tạo được dấu ấn. Bàn thắng duy nhất của đội khách được ghi do công của tiền đạo Babacar ở phút bù giờ.

C. Ronaldo chấm dứt chuỗi ba trận tịt ngòi bằng cú đúp vào lưới Sassuolo. Ảnh: IE.

Melissa Satta và Kevin Boateng kết hôn vào năm 2016. Vài năm trước khi Boateng còn thi đấu cho AC Milan, Melissa từng gây sốc khi tiết lộ anh hay gặp chấn thương vì sex quá nhiều. "Chúng tôi thường làm chuyện đó 7-10 lần mỗi tuần. Đó là lý do anh ấy hay bị chấn thương", cô vợ của tiền vệ người Ghana nói.