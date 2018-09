Tiger Woods phờ phạc, kêu oan khi bị bắt giam

Tay golf cựu số một thế giới bị cảnh sát dừng xe sáng 29/5 ở gần nhà tại Florida vì bị nghi sử dụng rượu hoặc chất cấm trong lúc lái xe

Tiger Woods bị bắt giam vì nghi ngờ say rượu lái xe

Skynews đưa tin Tiger Woods bị bắt

The Sun đưa tin, xe của Tiger Woods bị chặn lại lúc 3h sáng 29/5 giờ địa phương. Biên bản bắt giữ cho thấy, tay golf một thời bị giữ tại nhà giam ở hạt Palm Beach lúc 7h18 phút sáng và được thả ra hơn ba giờ tiếng sau đó. Tiger Woods bị bắt giữ vì bị phạm lỗi DUI (Driving Under the Influence - Lái xe dưới ảnh hưởng của rượu hoặc chất cấm).

Tối 29/5, ông bố hai con gửi lời xin lỗi đồng thời khẳng định anh không uống rượu. "Tôi hiểu mức độ nghiêm trọng và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đã làm. Chất cồn không liên quan tới việc này. Những gì xảy ra là phản ứng không mong muốn của một vài loại thuốc được kê đơn. Tôi không nhận ra việc uống lẫn thuốc lại ảnh hưởng tới mình mạnh như thế. Từ đáy lòng, tôi muốn xin lỗi gia đình, bạn bè và người hâm mộ", thông cáo của Tiger Woods viết.

Tiger Woods bị giam giữ vì bị nghi lái xe trong tình trạng không tỉnh táo do ảnh hưởng của rượu hoặc chất cấm. Ảnh: Telegraph.

Ngôi sao lừng danh một thời gặp rắc rối với pháp luật chỉ vài ngày sau khi phát biểu rằng cảm thấy ổn vì vừa trải qua cuộc phẫu thuật lưng lần thứ 4. "Đã hơn một tháng kể từ ngày tôi phẫu thuật lưng, thật khó diễn tả cảm giác thoải mái mà tôi cảm thấy bây giờ. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì đã lâu rồi không cảm thấy ổn như thế", cựu số một thế giới làng golf chia sẻ.

Tiger Woods cũng cho biết thêm: "Tôi muốn thi đấu chuyên nghiệp lần nữa nhưng không trông đợi quá nhiều. Khoảng 2-3 tháng nay, tôi không thể vặn người. Bây giờ, mối quan tâm của tôi là phục hồi và làm theo những gì bác sĩ khuyên. Tôi tập trung vào những mục tiêu ngắn hạn".

Lần thứ hai Tiger Woods lái xe trong tình trạng nguy hiểm. Năm 2009, anh lái chiếc Cadillac đâm vào gốc cây và trụ cứu hỏa, bị phạt vì lái xe bất cẩn. Vụ tai nạn bất ngờ lại là điểm khởi đầu hé lộ cuộc sống tình ái đầy tai tiếng của Tiger Woods.

Cựu sao 41 tuổi chật vật trở lại với môn thể thao sau khi nghỉ một năm từ bê bối ngoại tình năm 2009. Khi đó, Tiger Woods xin lỗi công khai và chấp nhận nghỉ thi đấu, mất tài trợ và chữa trị nghiện sex. Suốt hai năm nay, tay golf bỏ lỡ các giải đấu quan trọng vì chấn thương lưng.