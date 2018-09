Tiger Woods bất ngờ chia tay 'nữ hoàng trượt tuyết'

Cựu golf thủ số một thế giới và người đẹp Lindsey Vonn đồng loạt lên tiếng xác nhận đường ai nấy đi sau ba năm hẹn hò.

Tiger Woods và Lindsey nồng nàn khóa môi tại giải vô địch trượt tuyết thế giới hồi tháng 2. Ảnh: AFP.

Hôm qua, Lindsey Vonn bất ngờ thông báo cô và Tiger Woods đã chia tay sau ba năm tìm hiểu. "Sau gần ba năm bên nhau, Tiger và tôi nhất trí chấm dứt mối quan hệ của mình. Tôi sẽ luôn trân trọng những kỷ niệm mà chúng tôi đã có với nhau", nữ VĐV trượt tuyết 30 tuổi người Mỹ thông báo trên Facebook cá nhân.

"Thật không may, cả hai chúng tôi đều có cuộc sống riêng bận rộn. Đây là lý do chính khiến chúng tôi không thường xuyên được ở bên nhau. Tôi sẽ luôn hâm mộ và tôn trọng Tiger. Tiger và gia đình của anh ấy luôn giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi", Lindsey Vonn giải thích lý do khiến cuộc tình của hai người tan vỡ.

Về phần mình, Tiger cũng lên tiếng xác nhận sự việc trên website cá nhân. "Tôi ngưỡng mộ, tôn trọng và từng rất yêu Lindsey. Tôi sẽ trân trọng những gì mà chúng tôi đã có với nhau. Cô ấy đã đối xử rất tốt với Sam, Charlie và cả gia đình tôi. Tuy nhiên chúng tôi đều rất bận rộn với công việc của mình khi cả hai đều thi đấu ở những môn thể thao khác nhau. Thật khó để chúng tôi dành thời gian cho nhau", cựu golf thủ số một thế giới chia sẻ.

Lindsey quyến rũ đi cổ vũ cho Tiger Woods ở Par 3 Contest, giải đấu khởi động cho The Masters hồi tháng 4. Ảnh: AFP.

Việc Tiger Woods và Lindsey Vonn chia tay khiến giới truyền thông và các fan không khỏi sốc. Đầu tháng 4, Lindsey vẫn tháp tùng Woods dự giải The Masters. Nữ VĐV trượt tuyết xinh đẹp còn khiến các fan liên tưởng về một người mẹ kế hiền dịu khi vui chơi và chăm lo chu đáo cho hai đứa con của Tiger Woods trong lúc cổ vũ anh thi đấu.

Trong cuộc trò chuyện trên chương trình "Late Night With Seth Meyers" hồi tháng trước, Lindsey vẫn hết lời khen ngợi bạn trai và các con của anh."Bọn trẻ thật tuyệt. Tiger là một ông bố đáng ngạc nhiên. Tôi rất vui khi được ở bên giúp đỡ anh ấy và các con. Tôi rất yêu bọn trẻ", Lindsey tâm sự.

Lindsey Vonn là VĐV thể thao nhưng có thân hình nóng bỏng như siêu mẫu. Cô từng được mời chụp ảnh bikini cho tạp chí danh tiếng Sport Illustrated. Ảnh: SI.

Tiger Woods và Lindsey Vonn công khai hẹn hò từ tháng 3/2013. Trước đó, Woods từng trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ với cựu siêu mẫu Thụy Điển Elin Nordegren. Trong khi đó, Linsey cũng từng ly dị nam đồng nghiệp Thomas Vonn vào năm 2011 sau hơn 4 năm chung sống.

Lan Chinh