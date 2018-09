Tiền vệ Hàn Quốc gây ấn tượng mạnh ở Ninh Bình

Màn ra mắt trong trận Siêu Cup của Sim Woon Sub được HLV Văn Sỹ và các CĐV Ninh Bình đánh giá cao.

Kim Woon Sub được kỳ vọng lớn ở Ninh Bình mùa này. Ảnh: Mai Hương.

Chuẩn bị cho mùa giải năm nay, đội bóng cố đô mới ký hợp đồng với hai ngoại binh là tiền vệ Sim Woon Sub (Hàn Quốc) và tiền đạo Tambwe Patiyo (Congo). Quyết định của HLV Nguyễn Văn Sỹ dường như rất đúng đắn, khi cả hai đã có màn trình diễn rất ấn tượng tại trận Siêu Cup vừa qua, đặc biệt là tiền vệ đến từ xứ sở kim chi.

Không có thể hình cao to nhưng Sim Woon Sub gây chú ý bằng khuôn mặt điển trai, cùng phong cách chơi bóng thông minh. Rất nhiều khán giả Ninh Bình đến sân xem trận Siêu Cup vô cùng thích thú khi biết Sim Woon Sub là cầu thủ đến từ Hàn Quốc. Những mùa giải trước đây, đội bóng cố đô Hoa Lư chủ yếu lấy các ngoại binh từ châu Phi hay Nam Mỹ. Chính vì thế, sự xuất hiện của một cầu thủ người Hàn Quốc như Sim Woon Sub đã tạo nên nhiều bất ngờ với các CĐV.

Sim Woon Sub, sinh năm 1990, trước khi sang Việt Nam từng thi đấu cho CLB Yangon United (Myanmar). Anh ra mắt màu áo Ninh Bình tại Cup Thanh Nghệ nhưng phải đến trận Siêu Cup, nhiều CĐV Ninh Bình mới biết đến anh. Sim Woon Sub được HLV Nguyễn Văn Sỹ trao cho nhiệm vụ thu hồi bóng, tổ chức tấn công ở khu vực giữa sân. Với kỹ thuật, sự sáng tạo và đặc biệt là thể lực sung mãn, Sim Woon Sub chơi năng nổ suốt 90 phút, ghi dấu ấn đậm nét.

Tiền vệ Hàn Quốc có những cú ném biên đầy sức mạnh. Ảnh: Mai Hương.

Hầu hết đợt tấn công của Ninh Bình đều qua chân của Sim Woon Sub. Bàn thắng mở tỷ số, Sim Woon Sub cũng góp công lớn với cú ném biên rất mạnh từ bên cánh trái, giúp Mạnh Dũng tung cú dứt điểm cận thành hạ gục thủ môn Dương Hồng Sơn.

Cựu tiền vệ CLB Yangon United chạy trên sân với bộ tóc buộc dây bắt mắt. Anh cũng khá đẹp trai và có nụ cười duyên. Các cầu thủ Ninh Bình coi Sim Woon Sub như người anh em trong gia đình. Cả đội quý tiền vệ hiền lành, dễ gần người Hàn Quốc và thường gọi anh với cái tên thân mật là Sim.

HLV Nguyễn Văn Sỹ cũng không giấu được sự hài lòng với tân binh người Hàn Quốc: “Dù mới đến CLB nhưng Sim Woon Sub đã thể hiến sự cố gắng rất đáng khen ngợi. Hy vọng Sim Woon Sub sẽ thi đấu tốt ở mùa giải năm nay để giúp Ninh Bình hoàn thành những mục tiêu lớn”.

Phương Anh