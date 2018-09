Tiến Minh và những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp

Tay vợt số một Việt Nam vừa bổ sung vào bảng thành tích tấm HC đồng thế giới và sẽ thăng tiến trên bảng xếp hạng thời gian tới.

Tiến Minh giành chiếc HC đồng thế giới lịch sử cho cầu lông Việt Nam. Ảnh: Mai Hương.

Ở trận bán kết giải vô địch thế giới, Tiến Minh không thể làm nên bất ngờ trước đối thủ nước chủ nhà, Lin Dan - tay vợt từng 3 lần đánh bại Tiến Minh trước đó. Sau đó anh cũng xuất sắc lên ngôi ở giải và có 6 chức vô địch thế giới. Do nghỉ thời gian dài vì nhiều lý do, Lin Dan hiện xếp hạng 284 thế giới. Dù vậy, anh vẫn được đánh giá cao hơn về mọi mặt so với Tiến Minh. Dẫu vậy, Lin Dan có một trận đấu không dễ dàng khi Tiến Minh chơi giằng co ở cả hai set trước khi chỉ chấp nhận gác vợt khi thể lực giảm sút. Để thua 0-2, Tiến Minh chia tay giải với thành tích là tấm HC đồng - một kỳ tích với cá nhân anh cũng như cầu lông Việt Nam. Đáng nể hơn khi Tiến Minh đã 30 tuổi và anh không nhận được sự quan tâm đúng mức của ngành thể thao.

Tiến Minh trở thành hình ảnh quá quen thuộc với người hâm mộ cầu lông nước nhà nhiều năm qua. Tay vợt sinh năm 1983 chính là một trong những VĐV mang nhiều kỳ tích nhất cho cầu lông và thể thao Việt Nam. Cho đến lúc này, vẫn chưa có bất cứ VĐV nào ngoài Tiến Minh có thứ hạng trong top 10 thế giới ở những môn đỉnh cao thuộc hệ thống thi đấu của Olympic. Đó thực sự là thành tích đáng nể và tự hào với tay vợt người TP HCM. Thậm chí, Tổng Thư ký Liên đoàn cầu lông Việt Nam Lê Thanh Sang từng khẳng định sau 20 năm nữa cầu lông Việt Nam cũng không có Tiến Minh thứ hai.

Kể từ lần đầu tham dự năm 2007, Tiến Minh mới lần đầu tiên nhận huy chương ở giải đấu quy tụ đầy đủ gương mặt trong top 20 này. Tiến Minh cho biết anh đã phát điên sau kho hạ tay vợt người Đan Mạch Jan Jorgensen ở tứ kết. Dù hơn đối thủ 3 bậc trên bảng xếp hạng, Tiến Minh lại bất lợi hơn rất nhiều về thể hình, thể lực, tuổi tác… Nhưng cũng chính vì những bất lợi này, chiến thắng của tay vợt hạng 7 thế giới thêm ý nghĩa. Với việc giành HC đồng, Tiến Minh đứng trước cơ hội lọt vào top 5 thế giới.

Tiến Minh trải qua khổ luyện để có thành công hôm nay. Ảnh: Mai Hương.

Đây không phải là lần đầu tiên anh đem lại những cảm xúc thăng hoa cho người hâm mộ cầu lông nước nhà. Tiến Minh được giới chuyên môn đánh giá là viên ngọc thô khi đoạt chức vô địch giải quốc tế Malaysia Mở rộng vào tháng 11/2004. Không được ngành thể thao đầu tư lớn, nên gia đình luôn là chỗ dựa cho tay vợt người TP HCM. Trong vòng 7 năm qua, thứ hạng của Tiến Minh đã tăng vượt bậc. Từ vị trí 252 năm 2002, tới năm 2006, anh đã có mặt trong top 50 thế giới và tới đầu năm 2008, Tiến Minh có vị trí thứ 28. Nhờ thứ hạng này, Tiến Minh có mặt tại Olympic Bắc Kinh 2008.

Bước tiến của tay vợt TP HCM tăng chóng mặt, khi năm 2009 anh có mặt trong top 20 thế giới. Cũng trong năm này, Tiến Minh tạo nên cơn địa chấn trong làng cầu lông thế giới, khi đánh bại tay vợt số một trên bảng xếp hạng là Lee Chong Wei tại giải Singapore mở rộng. Sau thành tích này, anh lên hạng 11 thế giới.

Sự nghiệp của Tiến Minh không phải lúc nào cũng trải hoa hồng. Anh luôn thiệt thòi trong những lần đi ra nước ngoài thi đấu. Gần như Tiến Minh phải tự lo tất cả, trong khi một tay vợt top 20 thế giới thường có một êkíp đi cùng. Trong khó khăn và thách thức của tuổi tác, Tiến Minh vẫn liên tiếp lập chiến công, tạo ra những cột mốc.

Ngày 25/7/2009, tại giải Grand Prix Thailand mở rộng, Nguyễn Tiến Minh xuất sắc đánh bại VĐV chủ nhà là Boonsak Ponsana với tỷ số 2-0 trong trận chung kết, qua đó giúp anh lần đầu tiên vào top 10 thế giới với vị trí số 9. Cuối tháng 9/2009, Tiến Minh lần đầu tiên lên tới thứ hạng số 7 thế giới.Ngày 2/12/2010 Tiến Minh lần đầu tiên trong sự nghiệp lọt vào top 5 tay vợt mạnh nhất với 51.844 điểm. Sau lần thứ hai có mặt tại Olympic năm 2012, Tiến Minh tiếp tục gặt hái được những thành công. Trong năm nay, khi Tiến Minh được đánh giá đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp, anh vẫn xuất sắc giành ngôi vô địch tại giải Mỹ mở rộng và kỳ tích HC đồng giải vô địch diễn ra tại Quảng Châu, Trung Quốc.

Mai Hương