Tiền đạo Hulk in chữ ký lên chuyên cơ mới mua

Chân sút người Brazil chia sẻ hình ảnh về máy bay anh vừa đầu tư sau khi lên ngôi vô địch giải Trung Quốc.

Hulk khoe chuyên cơ mới mua trên trang cá nhân.

"Tôi như đang mơ vậy", Hulk chú thích cho hình ảnh anh ngồi trên thang lên máy bay. "Ngựa sắt mới" của Hulk có màu đen với nhiều chi tiết trang trí màu vàng. Chữ ký của chân sút sinh năm 1986 được in lên thân máy bay. Ở cửa, hình ảnh của Hulk trên sân thi đấu cũng được in cỡ lớn. "Cầu thủ người Brazil dùng tiền lương cao ngất ngưởng tại Thượng Hải SIPG của giải Super League Trung Quốc để mua một chiếc máy bay mới", tờ AS bình luận.

Với chuyên cơ mới mua, anh trở về quê nhà Brazil để thưởng thức một buổi hòa nhạc, đến bãi biển Joao Pessoa cùng nhóm bạn.

Hulk rời Zenit Saint Petersburg để đến Trung Quốc hai năm trước. Khi đó, các fan tin rằng lý do lớn nhất dẫn đến quyết định của anh là khoản thu nhập khổng lồ từ đội bóng Thượng Hải. Mới đây, Hulk lần đầu vô địch giải Trung Quốc với đội bóng và quyết định mua sắm máy bay như món quà mừng ngày đăng quang.

Hulk là cầu thủ được trả lương cao hàng đầu thế giới, bỏ túi gần 400.000 euro một tuần. Mùa giải năm nay, Thượng Hải SIPG phá thế độc tôn của Quảng Châu Hằng Đại - đội bóng của Paulinho và Fabio Cannavaro. Quảng Châu Hằng Đại thống trị giải Trung Quốc trong 7 năm liên tiếp. Hulk đóng góp cho thành công với 13 bàn thắng và 12 lần kiến tạo trong 25 trận đấu.

Hulk cùng nhóm bạn trở về Brazil trên máy bay mới.

"Chúng tôi cắt đứt được chuỗi thành tích của Quảng Châu. Đó là một cái gì đó rất lớn lao và chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu. Tôi đang rất hạnh phúc. Chúng tôi hy vọng rằng mùa giải tới tìm kiếm thêm những danh hiệu khác", HLV Vitor Pereira của Thượng Hải SIPG cho biết.