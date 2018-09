Tiền bảo hiểm xe của C. Ronaldo gấp 5 lần Messi

Ngôi sao người Bồ Đào Nha phải chi ra một khoản tiền không nhỏ để mua bảo hiểm cho bộ sưu tập xế hộp của mình.

C. Ronaldo sở hữu nhiều siêu xe đắt tiền. Ảnh: Reforma.

Theo nghiên cứu của acierto.com, mỗi năm C. Ronaldo phải chi ra số tiền lên tới 100.000 euro để mua bảo hiểm cho những chiếc xế hộp của anh. Siêu sao người Bồ Đào Nha hiện sở hữu bộ sưu tập xe hơi có tổng giá trị khoảng 3 triệu euro. Trong garage nhà C. Ronaldo có hầu như đủ thương hiệu xế hộp hàng đầu thế giới với các siêu xe như Lamborghini Aventador, Bugatti Veyron, Rolls Royce Drophead Coupe, Ferrari 599 GTB Fiorano, Ferrari F430, Aston Martin DB9, Bentley Continental GTC Speed ​​hay Mercedes McLaren SLR...

100.000 euro không phải là một khoản tiền nhỏ nhưng cũng chẳng thấm vào đâu so với mức lương 18 triệu euro mỗi năm của C. Ronaldo ở Real và nhiều nguồn thu nhập khác từ kinh doanh, quảng cáo. Ngôi sao người Bồ Đào Nha hiện là một trong những VĐV giàu nhất thế giới với tổng tài sản khoảng 150 triệu euro. C. Ronaldo thà chi tiền mua bảo hiểm còn hơn bỏ tiền ra sửa chữa nếu chẳng may tai nạn xảy ra. Năm 2009, Ronaldo từng phá hỏng chiếc Ferrari trong một vụ tai nạn ở Manchester khi còn khoác áo MU. Hậu quả, siêu xe của CR7 vỡ nát ở phần đầu và anh phải bỏ tiền túi ra để sửa chữa.

Cũng theo nghiên cứu của acierto.com, Messi là cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới với 20 triệu euro mỗi mùa giải. Nhưng về mức độ chơi xe, siêu sao người Argentina không thể so sánh với C. Ronaldo. Trang web này cho biết, Messi chi 20.000 euro mỗi năm để đóng bảo hiểm cho những chiếc xe của anh.

Messi chi 20.000 euro mỗi năm để mua bảo hiểm xe. Ảnh: FW.

Lan Chinh